Naufragio en río de Nigeria deja al menos 29 muertos

Al menos 29 muertos dejó el naufragio de una embarcación el miércoles en el estado de Sokoto, al noroeste de Nigeria.

De acuerdo con autoridades locales, en la embarcación viajaban 35 personas, de las cuales murieron 23 mujeres y seis hombres al momento del hundimiento en el río Shagari. Por ahora se desconocen las causas del accidente.

Aminu Tambuwal, gobernador del estado, dijo que los buzos lograron rescatar a seis personas del agua, quienes fueron trasladadas a hospitales cercanos. Los rescatistas también sacaron los cuerpos de los 29 muertos y fueron entregados a sus familiares.

Y aunque las autoridades no han dado a conocer las causas oficiales del naufragio, algunas de las personas rescatadas contaron que debido a las fuertes olas, el barco perdió el control y volcó.

|Reuters

Un testigo narró que el naufragio ocurrió en la mañana, por lo que él se encontraba dormido, cuando un joven tocó a su puerta para avisarle de lo sucedido, y en ese momento toda la comunidad acudió al lugar para ayudar, sin embargo, “antes de que llegáramos allí, muchos de los niños habían muerto”, dijo.

Este jueves comenzaron los sepelios de las personas fallecidas en el naufragio, donde se rezaron oraciones por los muertos antes de que fueran enterrados según la costumbre, en el estado mayoritariamente musulmán.

En Nigeria son frecuentes los naufragios por sobrecarga

Cabe resaltar que los naufragios son frecuentes en Nigeria debido a la sobrecarga de personas en las embarcaciones y la falta de mantenimiento de las mismas. Además en temporada de lluvias aumentan la cantidad de barcos hundidos.

El accidente marítimo más reciente ocurrió en diciembre del año pasado, donde también murieron 29 personas, la mayoría eran niños de entre 10 y años de edad.

En ese momento las autoridades indicaron que el barco transportaba 50 personas, además de cargas extras, lo que provocó el naufragio de la embarcación.

Meses antes, las autoridades de Nigeria rescataron 81 cadáveres del río Níger, tras el naufragio de un barco que transportaba 160 personas, una sobrecarga fue la causa del hundimiento.

