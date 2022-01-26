Naufragio en Miami deja 39 personas desaparecidas

La Guardia Costera de Estados Unidos busca a 39 personas desaparecidas después del naufragio de una embarcación en el Océano Atlántico frente a las costas de Florida, Miami.

Los guardacostas de Miami enviaron barcos y aviones de rescate para buscar a las personas desaparecidas del naufragio. Las autoridades de Estados Unidos consideran que el hundimiento de la embarcación se puede tratar de un caso de intento de tráfico de personas que salió mal.

También explicaron que se enteraron del hundimiento debido a que una persona encontró a un hombre en el mar, flotando sobre la embarcación volcada, por lo que corrió a su auxilio y llamó a la Guardia Costera para informar sobre el caso.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a un hospital para ser tratado por deshidratación y exposición al sol.

Así fue el naufragio de una embarcación en Miami

El hombre sobreviviente del naufragio relató a las autoridades de Estados Unidos que la embarcación salió de las Bahamas el sábado por la noche, con 39 personas a bordo, su destino era llegar a Miami.

|Reuters

Asimismo, indicó que el barco se hundió a unos 72 kilómetros al este de Fort Pierce Inlet, frente a la costa atlántica de Florida el domingo por la mañana debido al mal tiempo con el que se encontraron. La Guardia Costera de Miami indicó que ninguna de las personas desaparecidas que viajaban en el bote llevaban chalecos salvavidas.

Los guardacostas informaron que el naufragio coincidió con una advertencia para pequeñas embarcaciones en la zona debido a vientos constantes de hasta 37 kilómetros por hora y olas de tres metros.

#BREAKING @USCG rescue crews are currently searching for 39 people after their boat reportedly capsized on Saturday night approximately 45 miles east of Fort Pierce Inlet. #SAR



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Hasta la mañana de este miércoles, las tripulaciones de los guardacostas, los equipos de helicópteros, los aviones de búsqueda y una tripulación aérea de la Marina estadounidense recorrieron un área que abarca más de 3.367 kilómetros cuadrados -aproximadamente el tamaño de Rhode Island- entre Bimini y Fort Pierce Inlet, según informaron las autoridades de Miami, donde hallaron solo el cuerpo de una persona.

Aunque las autoridades consideran que el naufragio se trata de un caso se trata de tráfico ilegal de personas, aún no determinan la nacionalidad de quienes iban en la embarcación.