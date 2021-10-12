Náufragos sobreviven 29 días en el Pacífico gracias al agua de lluvia

Durante 29 días, Livae Nanjikana y Junior Qoloni son los náufragos que después de emprender una travesía desde la isla Mono, perteneciente a las Islas Salomón, los llevó a navegar sin rumbo por el océano Pacífico y sobrevivir a base de cocos y agua de lluvia.

El pasado 3 de septiembre, los hombres subieron a su lancha de motor con la intención de viajar 200 kilómetros hacia la ciudad de Noro, en la isla Nueva Georgia, en un viaje que habían hecho antes sin ningún problema, según medios internacionales.

Luego de un par de horas de recorrido, los hombres fueron sorprendidos por “una fuerte lluvia, densas nubes negras y fuertes vientos” que les impidieron observar la costa oeste de la isla Vella Lavella, que habían mantenido como su guía.

“Fue malo cuando apareció el mal tiempo, pero fue peor cuando el GPS murió. No podíamos ver hacia dónde íbamos, así que decidimos detener el motor para ahorrar combustible”, dijo uno de los náufragos.

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Cocos flotando en el Pacífico ayudaron a que los hombres sobrevivieran

Sin ninguna guía que les indicara el rumbo, los hombres flotaron en su lancha durante 29 días. Al principio se alimentaron con las naranjas que empacaron para el viaje, el único alimento que habían incluido.

El tiempo que pasaron en las aguas del Pacífico, los náufragos pudieron recolectar cocos que fueron arrastrados por la corriente y reunieron agua de lluvia en un trozo de lona.

Después de varios días, Dios nos dio la idea de construir un dispositivo para navegar a vela. Construimos una estructura en forma de mástil con remos y lienzo, y pusimos las velas siguiendo la dirección del viento.

Su improvisada estrategia los alejó de su destino, pero los llevó hasta la isla de Nueva Bretaña, en Papúa Nueva Guinea, tras 29 días de naufragio. Cerca de la costa vieron a un pescador, quien escuchó sus gritos y remó hacia la lancha de los dos hombres.

“Cuando nos alcanzó, le preguntamos ¿dónde estamos ahora? El pescador respondió que en Papúa Nueva Guinea. No sabíamos dónde estábamos, pero no esperamos que en otro país”, declaró uno de los náufragos a medios internacionales.

Nanjikana y Qoloni fueron trasladados a una vivienda en la ciudad de Pomio, después los llevaron a una clínica donde recibieron atención médica y ahora están en espera de regresar a las Islas Salomón.

A pesar de la experiencia, los hombres mencionaron que su naufragio de 29 días pudo darles “un buen descanso de la pandemia de Covid-19”, pues no tenían idea de lo que ocurría más allá de la inmensidad del océano Pacífico.

Mary Walenenea, directora de la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio de las Islas Salomón, con sede en Papúa Nueva Guinea, ha estado en comunicación con los dos hombres para concluir los trámites que les permitan volver a casa.

