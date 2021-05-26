NASA enviará nave contra asteroide para “salvar a la Tierra” en 2022

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), enviará nave contra asteroide en una misión al espacio con el objetivo de desviar el asteroide Dimorphos, objeto que tiene unos 780 metros de ancho, y aunque no representa un riesgo para el planeta Tierra, sí es una oportunidad para que la Agencia Espacial para que corrobore si es posible lograr desviarlo.

Dimorphos será el objetivo de la misión DART de la NASA

La misión llamada DART (Double Asteroid Redirection Test), será puesta en marcha en el año 2022, cuyo objetivo es impactar en el asteroide Dimorphos, que se destaca por ser el más pequeño de "Didymos", un sistema binario de asteroides cercanos a la Tierra. DART, significa "dardo", además de las iniciales de Prueba de Doble Redirección de Asteroide (Double Asteroid Redirection Test).

El cuerpo principal mide aproximadamente unos 780 metros de ancho, mientras que la luna menor de Dimorphos alcanza los 160 metros de diámetro.

Te puede interesar:

Joven estrella vehículo contra estación de policía en Maryland

Prueba de defensa planetaria en 2022

La NASA pretende comprobar la posibilidad de desviar asteroides que puedan representar un peligro para nuestro planeta. Además de investigar al sistema binario de asteroides, la misión también representará una oportunidad para que la NASA ponga a prueba la más reciente tecnología de desvío de asteroides para defensa planetaria.

La Agencia Espacial Europea @esa y la @NASA trabajan en un proyecto para intentar desviar al #asteroide "#Dimorphos" que pasará próximo a la tierra en el año 2022, aunque expertos aseguran que no supone una amenaza de impacto con la #Tierrra. pic.twitter.com/9VO7jGUUG9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 16, 2020

Para el año 2024, Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés), pretende lanzar otra misión: Hera, encargada de estudiar Dimorphos más de cerca, esto luego del impacto de DART.

Conforme a Kleomenis Tsiganis, científico planetario de la Universidad Aristóteles de Tesalónica en Grecia y miembro de los equipos de "DART" y "Hera", Dimorphos se convertirá en el primer cuerpo celeste cuya forma se verá alterada de manera intencional por la intervención humana.

Kleomenis Tsiganis, científico planetario de la Universidad Aristóteles de Tesalónica:

"Lo conoceremos con dos formas distintas: la que verá DART antes del impacto, y la que estudiará Hera unos años después".

Científicos esperan que la órbita de "Dimorphos" sea desviada alrededor de "Didymos".