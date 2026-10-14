¿Navidad para distraer? Venezuela adelanta las fiestas y lanza una pregunta incómoda para México

Venezuela adelanta la Navidad al 1 de noviembre, pero la celebración abre un debate sobre las prioridades del gobierno y las exigencias ciudadanas. En esta opinión, la comparación con México invita a reflexionar sobre los conciertos y eventos financiados con recursos públicos, mientras persisten preguntas sobre seguridad, economía, salud y servicios públicos.

Opinión de Andreina Andrade

“Qué pasa cuando un gobierno adelanta la Navidad mientras el país sigue esperando respuestas, pues activa la felicidad en Venezuela.

La Navidad llega el 1 de noviembre, pero más allá de las luces de los adornos de las celebraciones, hay una pregunta que no podemos ignorar, ¿a quién beneficia que la gente esté entretenida mientras los problemas siguen sin resolverse?

Porque una cosa es celebrar la Navidad y otra muy distinta es utilizar el espectáculo para desviar la atención. Y esto no es exclusivo de Venezuela, México también.

Debemos estar atentos cuando llegan las fiestas, los conciertos multitudinarios gratis y los grandes eventos financiados con recursos públicos.

¿Son malos los conciertos? Por supuesto que no.

La pregunta es otra.

¿Qué nos están ofreciendo? Para que dejemos de exigir lo que realmente importa mientras hay música, luces y celebración, también hay que preguntar por la seguridad, por la economía, por los servicios públicos, por la salud.

En el caso valenzolano, también hay que hacer la pregunta fundamental.

¿Cuándo habrá elecciones libres y garantías democráticas?

A Delcy Rodríguez, hay que preguntarle por el calendario electoral, no por las celebraciones, porque el entretenimiento puede alegrarnos la vida, pero nunca debería sustituir nuestros derechos.

Ojo, México, vete en ese espejo.

Sí, disfruta las fiestas y los conciertos, pero no apagues la memoria ni dejes de hacer preguntas porque cuando el poder te ofrece espectáculo, tu obligación como ciudadano es no dejar de exigir respuestas”.