Navidad mexicana en el Vaticano lucirá artesanías de Puebla

Este año, el Vaticano tendrá una navidad mexicana para mostrar la riqueza cultural de nuestro país, representada con artesanías hechas en Puebla que se exhibirán en la Santa Sede.

El objetivo de este trabajo conjunto, entre el Vaticano y la Embajada de México en la sede central de la Iglesia Católica, es adornar los árboles de Navidad y los nacimientos de los Museos Vaticanos y el aula Pablo VI, donde el Papa Francisco realiza sus audiencias generales.

|Vatican News

A través de un comunicado, el Vaticano dio a conocer que este año las artesanías de Chignahuapan, Puebla, van a llenar de colorido las fiestas decembrinas en esta ciudad ubicada dentro de Roma, Italia.

Entre los elementos decorativos que forman parte de la navidad mexicana se encuentran figuras de papel amate bordado en vivos colores, esferas de palma tejidas a mano, muñequitos de tela vestidos con trajes típicos, piezas de vidrio soplado y de talavera.

Fotografías mostrarán la riqueza cultural e histórica de Puebla

El Vaticano también tendrá un nacimiento navideño que artesanos poblanos hicieron con yute, una fibra natural que sirvió para crear figuras de dos metros de alto, entre ellas la de María y José.

“La navidad mexicana ha tenido como marco el museo Gregoriano Pagano, el cual resguarda piezas milenarias que son patrimonio de la humanidad y que hoy se funden con el arte que surge de las maravillosas manos de los artesanos de Puebla”, precisó la Santa Sede.

Con la inauguración de una muestra fotográfica en vía de la Conciliación así inicia la presencia del estado de Puebla en la Navidad Mexicana en el Vaticano. pic.twitter.com/UwBGjJqUP3 — Emb México SantaSede (@Embamexvat) December 7, 2021

Además de esta muestra artesanal, como parte de la navidad mexicana se realizará una exposición fotográfica en los Museos Vaticanos y otra en la vía de la Conciliación, con el propósito de destacar los atractivos históricos, turísticos y gastronómicos de Puebla.

La exposición consta de 20 fotografías monumentales en relicario de las riquezas y bondades de un estado conocido por su arquitectura barroca de templos y palacios, sus artesanías, paisajes y sitios históricos, escenario de episodios trascendentales en la historia de México.

Alberto Barranco Chavarría, embajador de México ante la Santa Sede, confirmó que la exposición fotográfica estará abierta hasta el 6 de enero, podrá ser admirada por todos los visitantes que lleguen a la Basílica de San Pedro.

La navidad mexicana en la Santa Sede es una tradición que comenzó hace 13 años, está coordinada por la Embajada de México en el Vaticano y de manera excepcional se suspendió en 2020 debido a la pandemia de Covid-19.

En la inauguración de la navidad mexicana estuvieron presentes el embajador de México en la Santa Sede, Alberto Barranco Chavarría, así como Olivia Salomón y Marta Ornelas, secretarias de Economía y Turismo de Puebla, respectivamente.