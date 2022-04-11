Neptuno registra drásticos cambios en su temperatura atmosférica

La temperatura de Neptuno ha registrado una serie de sorprendentes cambios que fueron detectados por un equipo internacional de astrónomos que utilizó telescopios terrestres para medir las temperaturas atmosféricas del planeta más exterior de nuestro sistema solar.

El gélido y lejano Neptuno se suma a su reputación como un mundo enigmático, con los astrónomos desconcertados por una sorprendente caída en la temperatura atmosférica registrada durante las últimas dos décadas.

Michael Roman, Universidad de Leicester:

Creo que Neptuno es, en sí mismo, muy intrigante para muchos de nosotros porque todavía sabemos muy poco sobre él.

1/ An international team of astronomers using ground-based telescopes, including our VLT, to track Neptune’s temperatures for 17 years, found surprising changes.

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Credit: @ESO /M. Roman, @prcnaoj_en /Subaru/COMICS pic.twitter.com/VyA6tfGBSl — ESO (@ESO) April 11, 2022

Temperatura de Neptuno registra drásticos cambios

Durante un periodo de 17 años, científicos han estudiado la temperatura global de Neptuno y recientemente reportaron el descubrimiento de una sorprendente caída en las temperaturas atmosférica en el planeta, por un lado es más gélido mientras que también presenta un impresionante calentamiento en su polo sur.

Michael Roman, de la Universidad de Leicester, señaló que se trató de un cambio inesperado, "dado que hemos estado observando Neptuno durante el inicio de su verano austral, esperábamos que las temperaturas se hicieran lentamente más cálidas no más frías".

El estudio se basó en más de 95 imágenes captadas por infrarrojo térmico y que fueron captadas desde el año 2003 y hasta el 2020 utilizando telescopios terrestres en Hawái y Chile, principalmente el Very Large Telescope del ESO (Observatorio Europeo Austral).

Al igual que nuestro planeta Tierra, Neptuno experimenta estaciones mientras orbita alrededor del Sol pero cabe señalar que una temporada de Neptuno dura alrededor de 40 años, según el reporte emitido por el Observatorio Europeo Austral (ESO).

Debido a que Neptuno se encuentra ubicado a unos 4 mil 500 millones de kilómetros de distancia y con una temperatura promedio que de -220 grados Celsius, medir su temperatura desde la Tierra no ha resultado una tarea fácil.

New discoveries in #Neptune's stratosphere! @Michael_T_Roman's careful study of almost 2 decades of Neptune thermal imaging revealed unexpected summertime cooling & dramatic changes in the south polar vortex - funded by @ERC_Research at @PhysicsUoL https://t.co/icAWCFAo31 — Leigh Fletcher (@LeighFletcher) April 11, 2022

Neptuno experimenta estaciones de al rededor de 40 años

Michael Roman, de la Universidad de Leicester:

Todo esto indica que la imagen que teníamos de su atmósfera y de cómo cambia con el tiempo es más complicada de lo que imaginábamos.

El hemisferio sur de Neptuno lleva en verano desde el año 2005 y los astrónomos observaron cerca de 100 imágenes térmicas infrarrojas para poder averiguar más acerca de las temperaturas después del solsticio de verano del sur.

Conforme a los datos recopilados, se mostró que a pesar del inicio del verano austral, la mayor parte del Neptuno se había enfriado gradualmente en las últimas dos décadas, su temperatura se redujo en 8 grados entre los años 2003 y 2018. Por el contrario, las temperaturas en Neptuno aumentaron rápidamente 11 grados entre los años 2018 y 2020.

Los resultados de dichas observaciones se publican en la revista The Planetary Science Journal.