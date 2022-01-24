Telescopio espacial James Webb de la NASA cerca de la órbita solar

El nuevo telescopio espacial James Webb de la NASA, que ha sido diseñado para dar al mundo una visión sin precedentes de las primeras etapas del universo, se acercó a su espacio gravitatorio de órbita solar, a prácticamente 1.6 millones de kilómetros de la Tierra.

Telescopio espacial de la NASA se acerca a su destino en la órbita solar

Por ahora, este telescopio espacial tiene programada una maniobra final de corrección de rumbo por propulsores a bordo para las 1900 GMT y se espera que llegue a su destino en una posición de estabilidad orbital entre la Tierra y el Sol conocida como Lagrange Point Two, o L2, un mes después de su lanzamiento.

Dichos propulsores serán activados por ingenieros de control de misión en el Instituto de Ciencias del Telescopio Espacial en Baltimore, y el equipo usará señales de radio para confirmar cuándo el James Webb de la NASA, se ha "insertado" con éxito en órbita solar.

Desde su punto de vista en el espacio, el telescopio espacial James Webb de la NASA, seguirá un camino especial en constante alineación con la Tierra, mientras el planeta y el telescopio giran alrededor del Sol en tándem, lo que permite un contacto por radio ininterrumpido.

En comparación, el telescopio espacial Hubble, el predecesor del James Webb, orbita la Tierra desde 547 kilómetros de distancia, entrando y saliendo de la sombra del planeta cada 90 minutos.

La atracción combinada del Sol y la Tierra en L2 puede mantener al telescopio espacial Webb firmemente en su lugar, por lo que se necesita poco empuje adicional de cohetes para evitar que este se desvíe.

Utilizada por varios satélites del espacio profundo a lo largo de los años, una posición L2 permite permanecer en órbita consumiendo una "cantidad mínima de combustible".

El centro de operaciones también ha comenzado a afinar el espejo principal del telescopio James Webb de la NASA, una matriz de 18 segmentos hexagonales de metal de berilio recubierto de oro que mide 6.5 metros de ancho, mucho más grande que el espejo principal del Hubble.

So…you’ve heard that the Webb telescope will be orbiting Lagrange point 2. But what even is that, anyway? And how do you orbit something that isn’t an object?



We’ve got you! Here’s a thread ⬇️#UnfoldTheUniverse pic.twitter.com/7YTUeKh3Me — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) January 21, 2022

Telescopio James Webb de la NASA, el más potente hasta ahora

Su tamaño y diseño para operar principalmente en el espectro infrarrojo permitirá al James Webb de la NASA, mirar a través de nubes de gas y polvo, además de observar objetos a mayores distancias, por lo tanto más atrás en el tiempo que el Hubble o cualquier otro telescopio espacial.

Se espera que estas características marquen el comienzo de una revolución en la astronomía, brindando una primera visión de las galaxias jóvenes que datan de solo 100 millones de años después del Big Bang, el punto crítico teórico que puso en marcha la expansión del universo conocido hace aproximadamente 13 mil 800 millones de años.

Los instrumentos del telescopio espacial James Webb de la NASA, también lo hacen ideal para buscar signos de atmósferas potencialmente sustentadoras de vida alrededor de decenas de exoplanetas recientemente documentados y para observar mundos mucho más cercanos a casa, como Marte y Titán, la luna helada de Saturno.

Not a planet, not quite a star.

Better understanding brown dwarfs could help unlock planetary mysteries. https://t.co/tT9xh9GmSv pic.twitter.com/jsTsIOz7WU — NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) January 14, 2022

¿Qué son los exoplanetas?

Un exoplaneta es un planeta fuera de nuestro Sistema Solar, por lo que también se le puede denominar como un "planeta extrasolar".

¿Qué tipos de exoplanetas hay?

Actualmente se han catalogado los exoplanetas en dos grandes grupos, un exoplaneta de tipo joviano, gigantes gaseosos que pueden ser mayores que Júpiter, con algunos subtipos, como los denominados neptuno frío o superjúpiter, por ejemplo; y los de tipo terrestre, planetas sólidos, similares a los planetas terrestres del Sistema Solar, de menor tamaño que los anteriores por regla general y con atmósferas similares a las de Venus o la Tierra y posiblemente con agua líquida superficial, y que también presentan subclases como supertierras, subtierras, o mercurianos.