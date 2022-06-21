Taxi embiste a peatones en Nueva York; hay 6 heridos

Este lunes, un taxi en Nueva York se subió a la banqueta y embistió a un ciclista y varios peatones, que dejaron un saldo de al menos seis heridos, incluidos el conductor.

John Chell, subjefe del Departamento de la Policía de Nueva York, informó en rueda de prensa que trasladaron a los heridos a un hospital, tres de ellos se encuentran en estado crítico.

Taxi de Nueva York sube a banqueta y atropella a peatones

“En total tenemos seis víctimas en el hospital, incluido el taxista. Tenemos tres críticos, tres no críticos”, explicó.

Detalló en la conferencia de prensa que el taxi presuntamente se estrelló contra un edificio a la altura de la intersección entre Broadway y la calle West 29.

Medios locales informaron que más de 15 personas intentaron levantar el taxi para liberar a dos heridos que quedaron debajo del vehículo tras el accidente.

Watch as NYPD executives make an announcement of a collision investigation on Broadway in Manhattan. https://t.co/ZirltrPG27 — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 20, 2022

Policía de Nueva York investiga accidente de taxi

El Departamento de la Policía de Nueva York informó que el incidente con el taxi se trataría de un "accidente".

Cámaras de seguridad del lugar captaron el momento en que el taxi giró a la izquierda en la calle Broadway y embistió a un ciclista, luego redujo su velocidad y giró a la izquierda, momento en el que se subió a la acera y atropelló a los peatones.

“El taxi está girando a la izquierda en Broadway, hay una colisión con el ciclista. Después de esta colisión, el taxi reduce la velocidad, continúa girando hacia la izquierda y sube a la acera. En este momento, a través de evidencia de video, el taxi parece acelerar y golpea a dos víctimas mujeres y las presiona contra la pared”, detalló el subjefe de la policía.

Según el subjefe de la policía de Nueva York, el taxista se dirigía hacia el oeste en la calle 29 y giraba a la izquierda en Broadway cuando golpeó al ciclista y luego a los peatones.