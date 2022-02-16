Choque de camión cisterna provoca explosión en Nueva York

En Nueva York, un camión cisterna que transportaba combustible se estrelló contra un negocio en Long Island, lo que provocó una explosión masiva e incendio. El camión cisterna llevaba alrededor de 59 mil litros de gasolina al momento del accidente.

El conductor del vehículo logró escapar, pero fue trasladadoa un hospital donde lo atendieron por heridas leves, resultado del accidente. Además, tres bomberos que trabajaban en la explosión también fueron atendidos en un hospital local, sin que se dieran detalles de su estado de salud.

De acuerdo con la primera información, el conductor del camión cisterna perdió el control y chocó contra un negocio vacío, después explotó y generó un intenso incendio. No obstante, la policía de Nueva York aún investiga las causas del accidente.

Debido a la explosión, las autoridades de Nueva York cerraron parte de la autopista Sunrise en ambos sentidos, una vía principal utilizada por viajeros.

|Reuters

Explosión de camión cisterna en Nueva York

En redes sociales se circuló el video de la explosión, en las imágenes se aprecia una densa humareda negra que se alzó desde el edificio en Rockville Centre, el cual quedó completamente envuelto en llamas.

James Avondet, jefe de bomberos, relató que alrededor de la 1:10 de la madrugada de este miércoles recibieron una llamada de emergencia para reportar la explosión causada por el choque de un camión cisterna contra un edificio.

“Cuando llegué aquí había fuego por todas partes, las calles, el camión, los dos edificios y cuando miré a la carretera Sunrise salía fuego de siete u ocho tapas de alcantarillas”, indicó el bombero.

Después de varias horas, los bomberos de Nueva York pudieron controlar el incendio que dejó daños en una mueblería abandonada y una licorería, más tarde uno de los inmuebles se derrumbó.

Además, todos los servicios públicos en el área tuvieron que ser cortados debido a los daños causados por el fuego de la explosión.

