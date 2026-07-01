¡Ni Obama tuvo ese avión! Trump estrena el Boeing 747 que fue un regalo de Qatar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despegó este miércoles desde la Base Conjunta Andrews, en Maryland, a bordo del nuevo Air Force One.

El mandatario utiliza por primera vez el Boeing 747 que recibió como obsequio del gobierno de Qatar, un avión valorado en 400 millones de dólares, para trasladarse a Dakota del Norte, donde inaugurará un museo en memoria de Theodore Roosevelt como parte de los festejos por el 250 aniversario del país.

"Este es un obsequio de un país que nos ha tratado muy bien", declaró Trump a los periodistas antes de abordar la aeronave, restando importancia a las críticas y debates sobre posibles conflictos de interés o la idoneidad de aceptar un regalo de tal magnitud por parte de un gobierno extranjero.

Maiden voyage on the new Air Force One! pic.twitter.com/svD3StjUkk — Steven Cheung (@StevenCheung47) July 1, 2026

Prepararlo costó 400 millones

Aunque el avión fue una donación del gobierno qatarí, para poder transformarlo en el avión del presidente fue necesaria una inversión pública a otros 400 millones de dólares. Este dinero se utilizó en la instalación de sistemas de comunicación clasificados, blindaje militar y equipamiento de defensa de alta complejidad.

Trump fue cuestionado y criticado por el gasto, pero aseguró que la inversión fue mucho menor de lo que hubiera costado diseñar y fabricar un avión presidencial desde cero. "Lo hicieron adecuado para un presidente. Eso implica la seguridad y los diversos equipamientos y sistemas especiales que le incorporaron", argumentó.

También estrena diseño

El rediseño del avión rompe con la tradicional estética azul claro que caracterizó al Air Force One durante décadas. La nueva versión adoptó los colores predilectos del republicano: una base azul marino profundo, franjas en tonos rojos y dorados, y una cubierta superior blanca que emula los colores de la bandera estadounidense.

En el interior, los lujos habituales de los aviones privados de Trump se adaptaron al protocolo oficial. De acuerdo con las descripciones de los reporteros a bordo, la aeronave cuenta con paneles de madera fina, asientos ejecutivos completamente reclinables, alfombras de alto grosor y el sello presidencial grabado en los cinturones de seguridad. Al ser consultado sobre el nivel de ostentación del aparato, Trump fue directo: "Puedes hacer dos cosas: mantener un perfil bajo o exhibirlo".

El uso de este Boeing 747 modificado será temporal. La compañía Boeing tiene programada la entrega oficial de la nueva flota permanente del Air Force One para el año 2028, fecha en la que concluirá el actual mandato de Trump. Según los planes previamente esbozados por el mandatario, una vez que deje el cargo, esta aeronave de origen qatarí pasará a formar parte del inventario de su biblioteca presidencial.