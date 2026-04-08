Despega el “avión del fin del mundo”: el misterioso vuelo militar que encience las alarmas globales

Un inusual movimiento aéreo captó la atención de expertos y usuarios en redes sociales, esto luego de un vuelo del “E-4B Nightwatch”, conocido como el “avión del fin del mundo”, que despegó desde la base aérea de Offutt Air Force Base.

La aeronave diseñada para operar en escenarios extremos y que sobreviviría a una guerra nuclear, fue detectada por plataformas de rastreo de vuelos, lo que generó especulación inmediata acerca de un posible contexto de crisis global.

El avión del fin del mundo ¿Qué es el “E-4B Nightwatch” y por qué genera tanta preocupación?

El “E-4B Nightwatch” no es un avión común, s e trata de un centro de operaciones aéreo de emergencia, utilizado por el gobierno de Estados Unidos.

Su función principal es servir como puesto de mando en caso de guerra nuclear o catástrofe nacional, permitiendo al presidente, al secretario de Defensa y a los altos mandos militares coordinar acciones desde el aire.

🚨 BREAKING



The U.S. “Doomsday Plane” E-4B Nightwatch has been spotted flying near the nuclear command center. pic.twitter.com/exwJDimbaI — Defence Journal (@Defence_Journl) April 8, 2026

Características más destacadas del “avión del fin del mundo”

Capacidad de resistir un pulso electromagnético (EMP)



Sistemas de comunicación avanzados y protegidos



Autonomía para permanecer en vuelo durante largos periodos.

🇺🇸 One of America’s “Doomsday Planes”, the Boeing E-4B Nightwatch, was spotted circling above Offutt Air Force Base in Nebraska just hours before Trump’s deadline for Iran expires.



This is the “flying Pentagon” designed to survive nuclear war, EMPs, and keep the government… pic.twitter.com/facmtoIdiU — Josh Harrington (@MADVETERANTALK) April 7, 2026

¿Por qué despegó el avión del fin sel mundo?

El vuelo se produjo desde la base de Offutt Air Force Base, sede del United States Strategic Command (STRATCOM), responsable del control de las fuerzas nucleares de Estados Unidos.

Este vuelo sucedió en medio de un aumento de las tensiones en Medio Oriente, tras el rechazo de Irán a propuestas recientes de alto al fuego. Sin embargo, fuentes oficiales y analistas coinciden en que el vuelo forma parte de ejercicios rutinarios del STRATCOM, diseñados para mantener la preparación ante escenarios de emergencia.

🚨🇺🇸The U.S. presidential “Doomsday Plane” the E-4B Nightwatch, was spotted on Thursday at Los Angeles International Airport (LAX), triggering widespread attention across social media.



The aircraft serves as a mobile airborne command center, designed to ensure continuity of… pic.twitter.com/3alsIzNJWF — Defence Index (@Defence_Index) January 10, 2026

¿Debemos preocuparnos por este tipo de vuelos?

Especialistas en defensa señalan que este tipo de operaciones no es inusual. El "Avión del Día del Juicio Final" realiza vuelos periódicos para garantizar que sus sistemas funcionen correctamente en caso de una crisis real. Aun así, el hecho de que estas aeronaves sean visibles en sistemas de rastreo público suele generar inquietud, especialmente en momentos de tensión internacional.

Aunque no hay evidencia de una amenaza inmediata, el episodio refleja una realidad innegable: que las grandes potencias mantienen activos sus protocolos de defensa ante posibles escenarios extremos. El despegue del “avión del fin del mundo” vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda pero necesaria, ¿estamos preparados, como sociedad global, para enfrentar una crisis de gran escala si llegara a ocurrir?