Nicaragua condena a 8 años de cárcel a francesas por conspiración

Un Juez de Nicaragua condenó a ocho años de cárcel a dos ciudadanas con nacionalidad francesa y nicaragüense, quienes están acusadas de conspiración contra la dictadura de Daniel Ortega.

La condena contra las dos francesas ocurrió en medio de una ola de sentencias contra familias de opositores que están presos o en el exilio, denunciaron organizaciones de derechos humanos de Nicaragua.

Las francesas condenadas a ocho años de cárcel en el país fachada, son Jeannin Horvilleur y Ana Álvarez, esposa e hija respectivamente de un opositor en el exilio. Ambas fueron detenidas en septiembre del año pasado.

Nicaragua protestas|OSWALDO RIVAS/REUTERS

Ellas, al igual que todos los opositores de Daniel Ortega, fueron acusadas del supuesto delito de conspiración y menoscabo a la integridad nacional.

"Repudiamos estas acciones del régimen y del Poder Judicial. Exigimos que les liberen de inmediato porque son inocentes", aseveró el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, en un comunicado.

Autoridades francesas señalaron en octubre que tenían una "profunda preocupación" por la detención de sus ciudadanas. El gobierno de Nicaragua no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de la agencia de noticias Reuters.

"Mi esposa y mi hija están presas por una venganza en mi contra", dijo por teléfono Javier Álvarez, quien actualmente vive en el exilio en Costa Rica.

Nicaragua prohíbe el ingreso de binoculares y cámaras

La dictadura de Daniel Ortega impuso nuevas restricciones a todos los turistas que deseen ingresar al país con cámaras fotográficas o de video, pues salvo previo aval de la Cinemateca Nacional, a partir de ahora estará restringido el acceso a cualquier dispositivo fotográfico o videocámaras, ya sea de televisión, digitales.

Para que un turista pueda ingresar con alguna cámara de fotos o video, deberá obtener un aval oficial previamente, mismo que deberá presentar ante la autoridad aduanera cuando intente ingresar al país, quienes procederán con un registro ante el sistema para llevar a cabo un mayor control.

