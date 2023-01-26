Régimen de Nicaragua impone restricciones para el ingreso de cámaras

Nuevo caso de Duele Respirar en Nicaragua, pues este 16 de enero, la dictadura de Daniel Ortega impuso nuevas restricciones a todos los turistas que deseen ingresar al país con cámaras fotográficas o de video, pues salvo previo aval de la Cinemateca Nacional, a partir de ahora estará restringido el acceso a cualquier dispositivo fotográfico o videocámaras, ya sea de televisión, digitales.

Para que un turista pueda ingresar con alguna cámara de fotos o video, deberá obtener un aval oficial previamente, mismo que deberá presentar ante la autoridad aduanera cuando intente ingresar al país, quienes procederán con un registro ante el sistema para llevar a cabo un mayor control.

"La autoridad aduanera procederá a registrar el ingreso de este tipo de mercancías en el régimen de importacones temporales con reexportación en el mismo estado del sistema informático aduanero", señala el decreto firmado por el Director de Aduanas de Nicaragua, Eddy Medrano Soto.

De igual forma especifican que cualquier viajero solamente tiene permitido introducir un aparato fotográfico y lente externo, catalogado como "anteojo de larga vista"; en caso contrario, el turista deberá de estar sujeto al cumplimiento de obligaciones tributarias.

Díganme si esto no es verdaderamente ridículo 🤦🏻‍♂️#Nicaragua el #PaísFachada ahora prohíbe el ingreso de binoculares y cámaras fotográficas y cinematográficas .



¿Miedo?

¿A qué le temen?

¿No tienen problemas más importantes que resolver?

¿A esto le llaman país de libertades? pic.twitter.com/WksoaFweXr — OTONIEL MARTÍNEZ (@_otomartinez) January 26, 2023

La dictadura de Nicaragua también restringe el acceso de binoculares

Por si fuera poco, en el mismo documento emitido el pasado 16 de enero, el régimen nicaragüense diridigo por Daniel Ortega, prohibió explícitamente el ingreso de cualquier tipo de binoculares con visión nocturna, pues afirmaron que son de uso militar exclusivo, y se apegaron a la Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego.

Cualquier turista que ingrese a Nicaragua con unos binoculares, sin importar si son o no de visión nocturna, deberá pasar por la administración de aduana, quienes podrán emitir una "Constancia de No Regulación" bajo la supervisión de elementos de la Policía Nacional para que se permita el acceso.

El régimen de Nicaragua responde a documentales de Fuerza Informativa Azteca

Apenas en el mes de octubre de 2022, el gobierno niacargüense reaccionó ante la ley a los documentales que Fuerza Informativa Azteca realizó para revelar la opresión y abusos del dictador Daniel Ortega contra los ciudadanos, pues aprobó la Ley Cinemateca que va contra películas, documentales y producciones audiovisuales nacionales y extranjeras.

Aquella primera reacción oficial por parte del régimen permitió al gobierno de Nicaragua prohibir o decomisar todas las producciones nacionales y extranjeras que considere peligrosas o que atentan contra el oficialismo de Ortega.

