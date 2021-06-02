En Nicaragua, ordenan detención de Cristiana Chamorro

Una juez de Nicaragua giró una orden de detención por lavado de dinero y otros delitos contra la política opositora Cristiana Chamorro, quien se perfila como la principal rival del presidente Daniel Ortega para las elecciones de noviembre.

La orden fue avalada por la jueza Karen Chavarría Morales, titular del juzgado noveno de distrito penal de audiencia de Managua, de acuerdo con reportes de medios locales.

La solicitud de detención fue solicitada por el Ministerio Público, luego de que se presentara una acusación, donde, de acuerdo con un comunicado emitido por la fiscalía, se solicitó la "tramitación compleja de la causa y la medida cautelar de prisión preventiva para la acusada".

Cristiana Chamorro ya está detenida

La opositora de Daniel Ortega ya está detenida, según confirmó Carlos Chamorro, hermano de la pre-candidata.

Chamorro alertó a través de publicaciones en redes sociales sobre que la policía del régimen orteguista irrumpió con uso de la fuerza en la vivienda de Cristiana, y posteriormente confirmó su detención.

"Policía orteguista ejecuta un allanamiento ilegal en la casa de mi hermana, Cristiana Chamorro, precandidata presidencial y objeto de un proceso criminal persecutorio", alertó el hermano de la precandidata en una primera publicación.

Policía orteguista ejecuta un allanamiento ilegal en la casa de mi hermana Cristiana Chamorro @chamorrocris, precandidata presidencial, objeto de un proceso criminal persecutorio. — Carlos F Chamorro (@cefeche) June 2, 2021

"A esta hora, mi hermana Cristiana Chamorro estaría brindando una conferencia de prensa para informar sobre la acción ilegal de despojarla de sus derechos políticos para inhibirla como precandidata presidencial. La policía allanó su casa y la tiene detenida", añadió.

A esta hora, mi hermana Cristiana Chamorro @chamorrocris estaría brindando una conferencia de prensa, para informar sobre la acción ilegal de despojarla de sus derechos políticos para inhibirla como precandidata presidencial. La Policia allanó su casa y la tiene detenida. — Carlos F Chamorro (@cefeche) June 2, 2021

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¿Quién es Cristiana Chamorro?

Cristiana Chamorro es precandidata a la presidencia de Nicaragua por el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), y apenas el martes confirmó su precandidatura para entrar al proceso de elecciones primarias dentro de la Alianza Ciudadana, en el que se seleccionará al candidato único por la oposición para las elecciones que se realizarán en noviembre. Junto a ella, se registraron siete precandidatos más.

Cristiana Chamorro, periodista de profesión y constante crítica del régimen de Daniel Ortega, es considerada por la prensa local como la rival política más fuerte en este momento para el actual mandatario, pues incluso diversas encuestas la posicionan como virtual ganadora.

El Ministerio Público de Nicaragua acusó a la aspirante de diversos delitos como gestión abusiva y falsedad ideológica, por lo que solicitó la inhabilitación de su candidatura.

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