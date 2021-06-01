Papa endurece leyes sobre abuso sexual cometido por sacerdotes

El Papa Francisco emitió la revisión más radical de la legislación de la Iglesia católica en cuatro décadas, endureciendo las regulaciones sobre abuso sexual para los sacerdotes que actúan contra menores y adultos vulnerables o cometen fraude.

La revisión, en proceso desde 2009, involucra toda la sección 6 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia, un código de siete libros con aproximadamente mil 750 artículos. Es la revisión más extensa desde que Juan Pablo II aprobó el código actual en 1983.

“Para responder adecuadamente a las exigencias de la Iglesia católica en todo el mundo, resultaba evidente la necesidad de revisar también la disciplina penal promulgada por San Juan Pablo II el 25 de enero de 1983 con el Código de Derecho Canónico”, afirmó el líder de la Iglesia católica.

Te puede interesar: En China las parejas ahora podrán tener hasta tres hijos

El Papa recordó a los obispos que son responsables de seguir la ley y que uno de los objetivos de las revisiones es “reducir el número de casos en los que la imposición de una pena se deja a la discreción de las autoridades”.

También se hicieron mejoras desde el punto de vista técnico, “especialmente en lo que se refiere a aspectos fundamentales del derecho penal, como el derecho de defensa, la prescripción de la acción penal y una determinación más precisa de las penas”, indicó el Papa.

De acuerdo con Reuters, la nueva sección, que incluye alrededor de 80 artículos relacionados con el crimen y el castigo, incorpora algunos cambios hechos a la ley de la Iglesia desde 1983 por los papas e introduce nuevas categorías.

Monseñor Filippo Iannone, jefe del departamento del Vaticano que supervisó el proyecto, sostuvo que había existido “un clima de excesiva laxitud en la interpretación del derecho penal”, en el que a veces la misericordia era preponderante frente a la justicia.

Abuso contra menores de edad se incluyó en una nueva sección

El abuso sexual de menores se incluyó en una nueva sección titulada “Delitos contra la vida humana, la dignidad y la libertad”, en lugar de los anteriormente imprecisos “Delitos contra obligaciones especiales”.

Esa sección se amplió para incluir nuevos delitos como “preparar” a menores o adultos vulnerables para el abuso sexual y la posesión de pornografía infantil.

Con esto, sería la primera vez que el derecho canónico reconoce como criminal el método utilizado por sacerdotes y otros agresores sexuales de entablar contacto con las víctimas, a través de regalos y otras distinciones.

La revisión emitida por el Papa también retira la capacidad de discreción que tenían los sacerdotes y jerarcas de la Iglesia para encubrir un abuso sexual, ahora podrían afrontar responsabilidades por omisiones y negligencia.

El nuevo código penal contempla que los clérigos que mantengan relaciones sexuales con menores de edad o personas sin capacidad de razonar, serán expulsados de la Iglesia católica si utilizan amenazas o abuso de su autoridad para conseguir esas relaciones.

Te puede interesar: En Brasil, papá consuela a conductor que atropelló a su hija

