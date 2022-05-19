A Nicaragua no le interesa ir a Cumbre de las Américas: Daniel Ortega

Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, dijo que no acudirá a la Cumbre de las Américas que se realizará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, Estados Unidos (EU), porque a su país “no le estimula” ese encuentro internacional.

“Yo le digo desde aquí al yanqui: olvídense, no nos interesa estar en esa Cumbre”, declaró el mandatario durante un acto oficial en conmemoración del 127 aniversario del natalicio del revolucionario nicaragüense Augusto C. Sandino.

Ortega mencionó que es una vergüenza el espectáculo que dan los gobernantes de EU con la Cumbre de las Américas. “Ir a esa Cumbre es ir a llenarse, sí, es ir a llenarse ya sabemos de qué", agregó.

A decir de Daniel Ortega, la Novena Cumbre de las Américas que tendrá como país anfitrión a EU, no enaltece a nadie, por el contrario, “ensucia y embarra”.

Los yanquis se creen dueños de nuestros pueblos, de América Latina y el Caribe. Un día dicen que somos el traspatio, otro día que somos el patio delantero, pero para ellos no somos más que el patio donde tiran toda la basura.

En su discurso, Daniel Ortega se refirió a Joe Biden como “el rey” que decide a quien invita “a sus conspiraciones” contra los pueblos latinoamericanos y caribeños. “Pareciera que en nuestra América Latina y Caribeña no existieran Estados independientes, que todos somos colonias del imperio yanqui”, añadió.

Ante estas declaraciones, Arturo McFields Yescas, embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), afirmó que al mandatario no le interesa de la Cumbre de las Américas, sino “los dólares de Norteamérica y que sobre todo le levante las sanciones”.

Tiene razón a Ortega no le interesa la Cumbre de las Américas… Le interesan los dólares de Norte América, el comercio con Norte América, la Inversiones de Norte América, la Bolsa de Valores de Norte América y que sobre todo le levante las sanciones de Norte América. #Nicaragua — Arturo McFields Yescas (@ArturoMcfields) May 19, 2022

Daniel Ortega pide fortalecer la Celac como una forma de defensa

El presidente de Nicaragua pidió que se fortalezca la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), un mecanismo de integración regional que se creó en el 2011.

Consideró que la Celac es un punto de encuentro entre América Latina y el Caribe, por medio de la cual sus miembros podrían “defenderse” para que los respeten.

Like any neighborhood, the Americas benefit most when governments, civil society, and individuals work together to address shared challenges and seize opportunities. We look forward to hosting our hemispheric neighbors at the 9th #SummitAmericas in Los Angeles this June. pic.twitter.com/9mim78DgUM — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) May 14, 2022

“Lo que tendría que decirle la Celac al Gobierno yanqui: vos quedate allá con tu Cumbre y nosotros, como Celac, te invitamos a que te reúnas con nosotros, pero no vas a decidir quiénes van a estar en esa reunión. Eso lo decidimos nosotros, que somos miembros de la Celac”, declaró.

Daniel Ortega expresó que la Celac es un “instrumento poderoso” a través del que se pueden organizar reuniones con potencias como China, Rusia, India, la Unión Europea, EU y Canadá.

Hasta ahora Washington no ha divulgado la lista de asistentes a la Cumbre de las Américas; sin embargo, algunos voceros oficiales han dicho que los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua no serán invitados porque EU no los considera países democráticos.

