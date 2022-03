“Denunciar la dictadura no es fácil": embajador de Nicaragua ante OEA

Arturo McFields Yescas, embajador de Nicaragua, denunció que el gobierno del presidente Daniel Ortega es una dictadura que supera sus capacidades diplomáticas, durante su participación ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante el encuentro virtual, aseguró que su discurso era en nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles, civiles y militares, que “son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir, a llenar plazas y repetir consignas porque si no lo hacen pierden su empleo”.

Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible.

McFields Yescas dijo que a pesar de tener miedo, por su futuro y el de su familia, tenía que denunciar que días antes de que Nicaragua anunciara su retiro de la OEA , se realizó una reunión virtual en cancillería donde sugirió la liberación de presos políticos por tratarse de algo humanitario y “políticamente inteligente”.

Sin embargo, acusó que nadie lo escuchó y la respuesta que obtuvo fue: “no vamos a tomar nota de ese comentario”, ya que en el gobierno de Daniel Ortega, presuntamente “nadie escucha y nadie habla” a pesar de los intentos que hizo durante varios meses.

En Nicaragua hay “poderes fácticos”, acusa embajador ante OEA

“Desde el año 2018, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay libertad de publicar un simple tuit de un comentario en las redes sociales, no hay organismos de derechos humanos, todos fueron cerrados, expulsados o clausurados”, añadió Arturo McFields.

Además, acusó ante la OEA que en Nicaragua no hay partidos políticos independientes, elecciones creíbles y separación de poderes, sino “poderes fácticos”.

Valoramos el coraje del Embajador de #Nicaragua Arturo McFields Yescas y su compromiso con los valores de a @OEA_oficial. Ésta es la posición éticamente correcta. https://t.co/H5vb2WuDQ2 — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) March 23, 2022

Por estos factores, continuó McFields Yescas, 137 organizaciones no gubernamentales se han cancelado en el país centroamericano y alrededor de 170 mil nicaragüenses huyeron de ese territorio.

“Aunque pareciera que todo está perdido y que el panorama está nublado, yo creo firmemente que hay esperanza, la gente de adentro del gobierno y de afuera está cansada de la dictadura y de sus acciones”, sentenció el embajador.

Finalmente, aseguró que cada vez serán más personas las que digan basta, “porque se puede engañar a la gente por un tiempo, pero no todo el tiempo. Dios nunca olvida”.