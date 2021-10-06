La nieta de Al Capone subastará pertenencias del gángster

Era el día de Navidad de 1946 cuando el famoso gángster de Chicago, Al Capone, llevó a su esposa y sus cuatro nietas a dar un paseo al muelle de su enorme mansión en Palm Island, Florida.

Una fotografía muestra a "papá", como lo conocían, disfrutando de su libertad con su familia después de ser liberado de la prisión de Alcatraz, donde cumplió siete años y medio de condena por evasión de impuestos.

"Y esta foto fue la última que se tomó antes de su fallecimiento. Murió un mes después", dijo Diane Capone, hoy de 77 años y la segunda de las cuatro nietas de Al Capone.

Esa imagen se encuentra entre los 174 artículos pertenecientes a la familia Capone que se subastarán en la ciudad de Sacramento, California, el próximo viernes 8 de octubre.

Los artículos van desde fotografías personales hasta armas de fuego, relojes de bolsillo y joyas, así como muebles y utensilios de cocina.

Diane Capone dijo que la decisión de vender los artículos se basó en que ella y sus hermanas envejecieron, así como en la creciente amenaza que representan los incendios forestales para sus hogares, ubicados en el norte de California.

Diane Capone dijo que espera que estos artículos revelen el lado humano de su abuelo, en lugar de la violencia despiadada que asoló a Chicago en la década de 1920 por la que se ha vuelto infame.

💵🧑‍⚖️ La pistola preferida de Al Capone y otros objetos personales del mafioso más tristemente célebre de la historia de EEUU serán subastados el viernes en Sacramento por las nietas del gánster que el cine hizo famoso en el mundo entero #AFP



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Miles de dólares en pertenencias de Capone

El reloj de bolsillo Patek Philippe de platino con incrustaciones de diamantes de Al Capone se cotiza entre $25,000 y $50,000 dólares. Por su parte, se estima que su pistola Colt .45, su favorita, se podría vender entre $100,000 y $150,000 dólares.

Se espera que una impresión plateada vintage coloreada a mano de Al y su hijo, Sonny Capone, cueste entre $10,000 y $15,000.

Una carta personal que Al Capone le escribió a su hijo, Sonny Capone, desde Alcatraz es uno de los objetos que pretende humanizar al gángster y se estima que su valor sea entre $25,000 y $50,000 dólares. "Es una carta tan hermosa, y es una carta que transmite un lado de este hombre que la gran mayoría de la gente no tiene idea", dijo. "Estas no son las palabras o las ideas de un hombre que es un gángster despiadado. Estas son las palabras de un padre amoroso".

Brian Witherell, director de consignaciones de Witherell's Auction House, dijo que casi 1,000 postores de todos Estados Unidos y 11 países más se han registrado para la subasta.

"Los artículos que generan más interés son los que se consideran sinónimos de una figura de gángster como Al Capone, sus armas y sus extravagantes joyas extravagantes", dijo.

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