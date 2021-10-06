En Indonesia continúan las investigaciones sobre los rastros genéticos en el cuerpo de una mujer joven que murió hace 7 mil años y que proporcionan la primera pista de que la mezcla entre los primeros humanos en Indonesia y los de la lejana Siberia tuvo lugar mucho antes de lo que se pensaba. Revelan mezcla entre primeros humanos de Indonesia y Siberia.

Las teorías sobre la migración humana temprana en Asia podrían ser transformadas por la investigación publicada en la revista científica Nature en agosto, después del análisis del ácido desoxirribonucleico, o la huella genética, de la mujer a la que se le dio un entierro ritual en una cueva de Indonesia...

Punto de encuentro entre dos especies humanas

Basran Burhan, arqueólogo de la Universidad Griffith de Australia dijo que Existe la posibilidad de que la región de Wallacea haya sido un punto de encuentro de dos especies humanas, entre los denisovanos y los primeros homo sapiens.

Burhan, uno de los científicos que participó en la investigación, se refería a la región de Indonesia que incluye el sur de Sulawesi, donde el cuerpo, enterrado con rocas en las manos y en la pelvis, fue encontrado en los complejos de cuevas de Leang Pannige.

Los denisovanos eran un grupo de humanos antiguos que lleva el nombre de una cueva en Siberia donde sus restos fueron identificados por primera vez en 2010 y los científicos entienden poco sobre ellos, incluso los detalles de su apariencia.

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El ADN de Besse, como los investigadores nombraron a la joven en Indonesia, usando el término para una niña recién nacida en el idioma regional Bugis, es uno de los pocos especímenes bien conservados que se encuentran en los trópicos.

Encuentro de dos culturas

Demostró que descendía del pueblo austronesio común al sudeste asiático y Oceanía, pero con la inclusión de una pequeña porción de denisovanos, dijeron los científicos.

"Los análisis genéticos muestran que este recolector pre-neolítico representa un linaje humano divergente previamente desconocido", dijeron en el documento.

Dado que hasta hace poco los científicos pensaban que las personas del norte de Asia, como los denisovanos, llegaron al sudeste asiático hace unos 3,500 años, el ADN de Besse cambia las teorías sobre los patrones de la migración humana temprana.

Orígenes de los papúes y los indígenas australianos

El descubrimiento también puede ofrecer información sobre los orígenes de los papúes y los indígenas australianos que comparten el ADN denisovano.

"Las teorías sobre la migración cambiarán, como también cambiarán las teorías sobre la raza", dijo Iwan Sumantri, profesor de la Universidad Hasanuddin en South Sulawesi, que también participa en el proyecto.

Los restos de Besse proporcionan la primera señal de denisovanos entre los austronesios, que son el grupo étnico más antiguo de Indonesia, agregó.

"Ahora intente imaginar cómo se propagaron y distribuyeron sus genes para que llegara a Indonesia", dijo Sumantri.

