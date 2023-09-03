Niña de 11 años escapa de tiroteo e incendio en su casa; toda su familia murió

Una tragedia se reportó en la ciudad de Seattle este sábado, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada de una niña de 11 años que denunciaba un tiroteo e incendio en su casa.

Las autoridades llegaron al lugar y encontraron a cuatro personas muertas en el hogar; la menor logró escapar y llegar hasta la casa de su vecino para poder comunicarse con el número de emergencia 911.

El jefe de la policía de Seattle relató que una niña llamó durante la mañana de este 2 de septiembre y mencionó que en su casa había una persona muerta, minutos más tarde los oficiales arribaron a la dirección proporcionada y encontraron la casa incendiándose, además la puerta estaba cerrada y atrancada para que nadie pudiera entrar.

Detectives investigating after two adults and two children found deceased in Wallingford home:https://t.co/dbmOsn2RqI — Seattle Police Dept. (@SeattlePD) September 2, 2023

Los bomberos se apresuraron a apagar el fuego, una vez que lo lograron ingresaron al hogar y hallaron los cuerpos de cuatro personas, incluidos un bebé y un niño pequeño, además del cadáver de un perrito.

“Lo que hemos podido determinar es que tenemos un par de adultos fallecidos y algunos niños que también son parte de eso. Estamos trabajando estrechamente con el departamento de bomberos para saber cómo sucedió esta situación real y qué se desarrolló”, indicaron las autoridades de Seattle en una rueda de prensa.

¿Cómo escapó una niña de 11 años de tiroteo e incendio en Seattle?

Según el relató de la pequeña, ella logró escapar por una ventana de su casa y corrió hasta la de un vecino desde donde realizó la llamada a la policía para explicar lo que ocurría.

Las autoridades comenzaron una investigación para determinar quién comenzó el tiroteo al interior de la casa y las causas de este ataque, así como el incendio que acabó con la vida de cuatro personas en Seattle.

“La niña que estaba fuera de la casa está a salvo. Estamos trabajando con esa pequeña para determinar qué sucedió”, indicó el jefe de la policía local.

