Una niña de 11 años se defendió para evitar su secuestro en Florida

Sucedió en el condado de Escambia en Florida, mientras la menor de 11 años esperaba el autobús del colegio, un hombre intentó raptarla, pero ella lo enfrentó y aunque su presunto secuestrador la amenazó con un cuchillo y hasta la avnetó contra el suelo, la niña se defendió para evitar su secuestro en Florida.

Un video captado por cámaras de seguridad intaladas en la zona, mostró a la niña en la parada de autobús en el cruce entre el "Old Corey Field Road" y la "Perdido Street", que logró soltarse del sujeto y salir corriendo a un lugar seguro.

Horrifying Seconds; A girl 11Yo, fights off knife-wielding Florida sex offender who tried to abduct her, Fifty deputies from the Escambia County Sheriff's Office flooded the area & arrested the 30Yo Jared Paul Stanga, eight hours later after local media published a description , pic.twitter.com/a41CXPgyVp — @KassMedefer (@KMedefer) May 19, 2021

Niña logra escapar de un secuestro

El hecho se registró durante la mañana del martes, cuando el hombre, que había estado merodeando el área, se bajó de una camioneta blanca y persiguió a la menor.

Ella le dijo a los oficiales que no entendió lo que el sujeto le decía porque hablaba español, pero que ella misma se sintió incómoda.

Chip Simmons, alguacil del condado de Escambia:

"Ella luchó como un soldado, y uno de estos días le daré un premio por pelear y pelear y pelear".

De hecho, la menor se dio el tiempo de recoger su "mochila" y oertenencias para después continuar corriendo. La Oficina del Alguacil del Condado de Escambia (ECSO, por sus siglas en inglés), que se encuentra investigando el intento de secuestro, señaló que horas después arrestaron a un sospechoso.

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Se trata de un hispano de cerca de 40 años con "cargos previos por delitos sexuales", auque no se especificó el nombre del detenido. La policía informó que hace un par de semanas, el sujeto se había acercado a la niña mientras esperaba en la parada del autobús.

Escambia County Sheriff’s Office names suspect in kidnapping attempt https://t.co/wQU03LyEDW — WKRG (@WKRG) May 19, 2021

La menor de 11 años, quien vive a unos cien metros de la parada del autobús, se encuentra a salvo. Su presunto secuestrador tiene cargos previos por delitos sexuales.