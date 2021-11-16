Niña de 11 años contrae gonorrea en aguas termales de Italia

Mientras estaba de vacaciones con su familia en Italia, una niña de Austria de 11 años se contagió de gonorrea cuando se dio un chapuzón en un lago volcánico de aguas termales.

El lago de nombre “Specchio di Venere”, también conocido como el “espejo de Venus”, es un lago volcánico que tiene tres fuentes de aguas termales, es decir, que el agua brota caliente de entre 35 a 58 grados centígrados.

En dicho lago también estuvieron nadando sus padres y su hermana mayor, pero solo la niña de 11 años comenzó a sentir ardor, malestar y sensaciones dolorosas dos días después de nadar entre las aguas termales.

Para continuar con sus vacaciones, la familia de la niña decidió tratarla con una crema antimicótica, pues confundieron sus síntomas con alguna infección leve.

Sin embargo, dos semanas después, la familia regresó a su hogar en Austria, pero la niña seguía teniendo síntomas molestos, por lo que tuvieron que llevaron con su médico.

Al hacerle unos estudios a toda la familia, se pudo comprobar que sus padres y su hermana mayor resultaron negativos para el patógeno bacteriano responsable de la gonorrea y solo los hisopos vaginales que se usaron en la niña dieron positivo.

#GOODMORNING from #Pantelleria an island in the Strait of Sicily

in the #Mediterranean Sea. Known for its beauty and arid landscapes but also for its Arabic history. The island is also famous for its lake: the ‘Mirror of Venus’ or ‘Specchio di Venere’ and its' Passito wine pic.twitter.com/2hyfwgh2bj — Italy in UK (@ItalyinUK) December 11, 2017

¿Cómo se contagió la niña de gonorrea?

Un estudio en el Journal of Medical Case Reports publicado en septiembre, dice que la gonorrea es una enfermedad que generalmente se transmite sexualmente y que infecta los genitales, el recto y la garganta.

Pero los investigadores de la Universidad de Auckland de Nueva Zelanda y la Universidad de Salzburgo de Austria enfatizaron que ese no era el caso de la niña de 11 años, ya que ella negó completamente cualquier contacto sexual.

Además, en los estudios que se le realizaron, no se identificó ninguna exposición sexual, por lo que concluyeron que la gonorrea la adquirió por las aguas termales contaminadas por gonococos, que además tuvo dos días de incubación en la niña.

Los investigadores dijeron que las aguas termales tenían una temperatura calída, el agua era ligeramente ácida y contenía partículas orgánicas, todo lo cual pudo apoyar la supervivencia del gonococo, pues las piscinas calientes o las aguas termales contaminadas son una fuente de infección rara que debe considerarse.

Este caso demostró que es posible la transmisión de gonorrea de manera sexual tanto como no sexual, pues también hay evidencia histórica de que los niños contraen la enfermedad por los baños comunes.