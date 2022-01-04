VIDEO: Rescatan a una niña y 3 adultos de naufragio en Colombia

La Armada Nacional de Colombia rescató a una niña de cuatro años y tres adultos de un naufragio en el mar de Caribe, luego de que su embarcación se hundiera y los ocupantes quedaran a la deriva.

Guardacostas de la Armada Nacional de Colombia arribaron al lugar, donde encontraron al papá y a la niña de cuatro años luchando por sobrevivir entre las olas del mar.

De acuerdo con la Armada Nacional, una embarcación más grande pasó al lado de la lancha y las fuertes olas provocaron el volcamiento. De igual manera, los guardacostas compartieron a través de su cuenta de Twitter el momento en que rescataron a las cuatro personas.

“Unidades Guardacostas realizaron el rescate de tres adultos un menor de edad que cayeron al mar desde una embarcación a la altura del sector HaynesCay, área general de San Andrés, al parecer por el fuerte oleaje y marea alta en esta área”, indicaron.

Armada Nacional de Colombia rescata a niña y su familia

La Armada compartió un video en el que se aprecia el momento en que rescataron a la niña y a su familia tras el naufragio de su embarcación. En las imágenes se ve cuando el barco de la armada se acercó a las personas y le envió un salvavidas para posteriormente ayudarlos a subir.

Unidades Guardacostas #SanAndrés de @ArmadaColombia realizaron el rescate de tres adultos y un menor de edad que cayeron al mar desde una embarcación a la altura del sector #HaynesCay, área general de San Andrés, al parecer por el fuerte oleaje y marea alta en esta área. 👏🇨🇴⚓️ pic.twitter.com/4Q7Z9V8EwA — Fuerza Naval del Caribe (@FNC_ArmadaCol) January 2, 2022

La Armada Nacional de Colombia supo sobre el naufragio debido a una llamada de emergencia que otros navegantes realizaron para alertar sobre una embarcación que deambulaba sin tripulantes.

Por lo que los guardacostas se dirigieron al lugar, pues explicaron que hallar un barco vacío es una señal de alerta, que activa el plan de rescate.

Los guardacostas relataron que al llegar a la zona del naufragio, se percataron que una niña estaba aferrada a los hombros de su padre y pedía ayuda a gritos, pues ya llevaban media hora en el mar.

Tras el rescate, los tres tripulantes y la niña fueron llevados a un hospital para su valoración, por fortuna ninguno presentó complicaciones de salud.

