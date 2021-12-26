Mueren al menos 16 migrantes en naufragio en Grecia

Al menos 16 migrantes en el naufragio frente a la isla de Paros en Grecia, cuando intentaban cruzar de Turquía a Italia, informaron las autoridades marítimas del país.

Este es el tercer accidente marítimo que ocurre en el mar Egeo central esta semana y que involucra a migrantes que buscan llegar a Europa.

La Guardia Costera de Grecia informó que entre las víctimas se encontraban 12 hombres, tres mujeres y un menor de edad. Además de los 16 cuerpos, las autoridades también rescataron a 63 personas quienes fueron enviadas a un refugio en la isla de Paros.

Las autoridades explicaron que tras informarse del naufragio del barco con migrantes, se desplegó una operación de búsqueda y rescate que duró toda la noche del 24 de diciembre. Activos aéreos y marítimos trabajaron en el área noroeste de la isla Paros de Grecia.

|Reuters

La guardia costera indicó que se cree que en el barco que naufragó iban cerca de 80 personas, quienes partieron de Turquía con la esperanza de llegar a Italia. Las autoridades dijeron que aún no está claro por qué se volcó la embarcación de los migrantes.

Sin embargo, Giannis Plakiotakis, ministro marítimo de Grecia, aseguró que las bandas de traficantes son las responsables de los hundimientos de barcos cargados de migrantes que salen de sus países en busca de una mejor vida.

Grecia registra tres naufragios de migrantes en una semana

Tras el naufragio en la isla de Paros, las autoridades de Grecia dijeron que habían recuperado otros 11 cuerpos en otro naufragio que también involucró migrantes, cuando el barco que los transportaba se hundió el pasado jueves frente al islote deshabitado de Prasonisi, cerca de la isla de Antikythera en el sur de Grecia.

Además, otras 90 personas fueron rescatadas en ese operativo. El guardacostas dijo que la información inicial sugería que esos migrantes también se dirigían a Italia.

Durante la madrugada del miércoles, otro barco que se cree que transportaba hasta 50 migrantes se hundió frente a la isla de Folegandros, y se temía que decenas de ellos hubieran desaparecido.

Grecia es una de las principales rutas hacia la Unión Europea (UE) para los migrantes y refugiados de África, Oriente Medio y más allá, aunque el flujo disminuyó desde 2015-2016, cuando más de un millón de personas atravesaron el país hacia otros estados de la UE.

