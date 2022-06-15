Niña de 9 años fallece por infección grave de piojos en EU

En Arizona, Estados Unidos (EU), una niña de nueve años falleció debido a una infección grave de piojos. La madre y la abuela de la menor fueron detenidas acusadas de abuso infantil y se encuentran a la espera de la resolución final.

Derivado de la infección de piojos, la niña sufría anemia y desde días anteriores se había quejado de dolores de cabeza, además presentó fiebre, dificultades para respirar y no podía mantener el equilibrio, informó la madre a los servicios de emergencia.

La madre de la niña de nueve años indicó que llamó a una ambulancia después de encontrar a su hija inconsciente en el suelo, cuando llegaron los paramédicos al lugar, vieron que la niña tenía una gran cantidad de piojos en la cara.

|Policía de Tucson

La autopsia determinó que la niña murió a causa de una anemia provocada por una infestación de piojos, informaron medios locales y que también padecía desnutrición, un factor que contribuyó a su muerte.

Los médicos también reportaron que padecía necrosis hepática, deficiencia de hierro y acumulación de líquido en los pulmones, motivo por el cual murió.

Mientras se resuelve la situación legal de la madre y la abuela, los otros dos hijos de la mujer, de 11 y 13 años, fueron enviados con un familiar.

La mamá trató la infección de piojos con enjuague bucal

De acuerdo con medios locales, uno de los hijos de la mujer dijo que su mamá intentó curar los piojos de la niña utilizando enjuague bucal. Además, en mensajes de texto recuperados del celular, se muestra que la madre y la abuela no quisieron buscar tratamiento médico para atender la infección de piojos de la niña.

En los mensajes la madre recibió recomendaciones de llevar a la niña al médico, sin embargo se negó a hacerlo, mientras que la abuela estaba al pendiente de la situación y no hizo nada por ayudar a la menor.

