EU encuentra a niñas migrantes solas en la frontera con México

Las autoridades de Estados Unidos (EU) encontraron a dos niñas migrantes perdidas que estaban completamente solas cerca de la frontera en Arizona, en los alrededores de la presa Morelos, en México.

A través de una publicación en Facebook, la Patrulla Fronteriza del sector de Yuma, en Arizona, EU, informó que las niñas migrantes, quienes son hermanas, fueron encontradas durante la tarde del pasado martes 12 de octubre.

Las niñas migrantes estaban deambulando por una zona pantanosa al sur de la presa Morelos, la cual es “un punto de cruce frecuentemente utilizado por menores inmigrantes no acompañados”.

“Agentes que trabajan en la zona vieron a las niñas de seis y cuatro años solas. Un agente del Sector de Yuma, preocupado por su seguridad, se acercó rápidamente a las jóvenes, y las escoltó a un terreno más seguro”, dijo la Policía Fronteriza .

Niñas migrantes llevaban información para contactar a su tía

La Patrulla Fronteriza especificó que las menores llevaban una nota con información de contacto para su tía. Ambas fueron detenidas por las autoridades de EU, quienes prometieron realizar intentos para que logren reunirse con su familia.

En las imágenes compartieron que las autoridades fronterizas se observa que las niñas migrantes de 6 y 4 años, quienes visten ropa en tonos rosados, tienen una hoja de papel en la que llevan la información para localizar a sus familiares en territorio estadounidense.

Policía de EU había encontrado a una niña la semana pasada

De acuerdo con medios locales, la semana pasada, agentes fronterizos de EU encontraron a una niña de siete años en el Sector El Centro, en California, cerca de la frontera con Calexico.

Las autoridades indicaron que un traficante de personas subió a la menor a lo alto del muro, de más de 3 metros de altura, y luego la bajó por el lado estadounidense con ayuda de una cuerda. Sin embargo, momentos después la abandonó a su suerte.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido más información sobre el caso de las niñas migrantes.

