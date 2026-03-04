¡No caigas! Usan a niño de 9 años para extorsionar a su familia en el Edomex: Así operan las “llamadas cruzadas”

La inseguridad en México busca siempre nuevas rendijas para colarse en los hogares. En Ecatepec, Edomex, el pequeño Leonardo, de apenas 9 años, se convirtió en el blanco de una modalidad de extorsión que juega con el terror psicológico: las llamadas cruzadas.

Afortunadamente, la rapidez de sus padres y la intervención policial evitaron una tragedia económica y familiar.

¿Cómo funciona la peligrosas "llamadas cruzadas"?

Este engaño es una trampa de dos bandas. Los delincuentes llaman al menor y le hacen creer que su mamá está secuestrada; bajo amenazas, lo obligan a salir de casa y esconderse. Al mismo tiempo, otro cómplice contacta a la madre asegurando que tienen al niño y exigen una fuerte suma de dinero.

En el caso de Leonardo, lo obligaron a ocultarse en un deportivo en la colonia Jardines de Aragón, mientras su madre recibía mensajes de extorsión.

Delincientes pidieron al niño esconderse en un jardín

Aterrado, el menor siguió las instrucciones de los extorsionadores. Salió de su hogar y caminó hasta un deportivo ubicado en la colonia Jardines de Aragón. Allí, los delincuentes le ordenaron que se escondiera y que no colgara el teléfono.

Mientras el niño permanecía oculto y vigilado a la distancia por la llamada, otro cómplice contactaba a la madre de Leonardo.

Rescatan en Ecatepec a un niño de 9 años tras ser víctima de ‘llamadas cruzadas’.



Su mamá fue extorsionada, pero gracias a la intervención de la policía, el menor fue encontrado sano y salvo.@viridianahelo nos cuenta en #PrimeraLínea pic.twitter.com/SGNamFmtEa — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 4, 2026

La madre no cayó en el chantaje de la "llamada cruzada"

A la mujer le enviaron mensajes asegurando que tenían a su hijo secuestrado y le exigían una fuerte cantidad de dinero para liberarlo. Sin embargo, ella sospechó del engaño.

En lugar de responder a las amenazas o realizar depósitos, mantuvo la calma y pidió apoyo de inmediato a la Policía Municipal de Ecatepec. Esta decisión fue fundamental, ya que cortó el flujo de información de los delincuentes.

Así rescataron a víctima de "llamadas cruzadas" en el Edomex

Tras recibir el reporte, los uniformados iniciaron la búsqueda del menor basándose en el relato de la madre. Tras un despliegue en la zona, localizaron a Leonardo sano y salvo dentro del deportivo donde se encontraba escondido.

Al ver a los policías, el pequeño se dio cuenta que su madre estaba bien.

Familia afectada por "llamadas cruzadas" recibe atención psicológica

Debido al fuerte impacto emocional, tanto Leonardo como sus padres recibieron atención psicológica por parte de especialistas municipales. Tras ser estabilizados, la familia fue escoltada de regreso a su domicilio.

Las autoridades recalcan la importancia de colgar de inmediato ante llamadas sospechosas y, sobre todo, hablar con los hijos sobre qué hacer si alguien intenta asustarlos por teléfono.