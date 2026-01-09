¡Policía huye de reportera de FIA! Abren investigación por presunta extorsión en Naucalpan, Edomex

¡No se salieron con la suya! Cámaras de Fuerza Informativa Azteca (FIA) captaron el momento exacto en que un policía de tránsito intentó exigir dinero a un conductor que se trasladaba en un vehículo extranjero en calles de Naucalpan, Estado de México (Edomex).

El video se viralizó en cuestión de horas y obligó a las autoridades del municipio a pronunciarse, asegurando que ya se abrió una investigación. Sin embargo, las imágenes destaparon una realidad que muchos mexiquenses aseguran vivir a diario.

Así captaron al policía “rata" en Periférico Norte en Edomex

Minutos antes de salir en vivo, la reportera Kariana Colmenero grabó el momento en que un conductor era detenido por un presunto agente de tránsito sobre Periférico Norte, a la altura de Primero de Mayo.

El hecho llamó la atención del equipo de FIA, luego de que el conductor asegurara que pretendían multarlo por circular con un vehículo extranjero en territorio mexiquense, argumentando que necesitaba un permiso especial y que debía pagar hasta 5 mil 200 pesos.

La víctima, quien sí portaba un permiso vigente, explicó que se dirigía rumbo a Chicago y que antes de ingresar a la entidad se informó sobre los requisitos para circular, por lo que consideró injusta la multa.

En ese momento, el equipo de FIA captó cómo el policía comenzó a alejarse; primero caminando. Sin embargo, al notar que la reportera lo seguía para cuestionarlo, el oficial, con casco blanco y franjas verdes fluorescentes, empezó a correr hasta reunirse con los demás policías, quienes no tardaron en subir a sus motocicletas y huir del lugar.

Naucalpan aclara quién puede levantar infracciones

El Gobierno Municipal de Naucalpan emitió un comunicado señalando que solo el personal con uniforme naranja está autorizado para imponer multas, y siempre mediante terminal electrónica.

Asimismo, el comunicado asegura que ya se abrió una carpeta de investigación interna y que se dará parte a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción para que también realice las indagatorias correspondientes.

Se pide a los habitantes que, cualquier irregularidad debe ser reportada a los números: 55 8789 5590 ext. 1110, vía WhatsApp 5521954160, o la Línea de Infracción Transparente Edomex: 800 900 3300.