¡Desapariciones en Edomex! Urge localizar a tres menores: activan Alerta AMBER

La desaparición de tres adolescentes encendió las alertas en el Estado de México. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México activó tres protocolos de Alerta Amber Estado de México ante el riesgo de que las menores puedan ser víctimas de un delito. Las fichas oficiales por la desaparición de menores corresponden a los reportes AAEM/1032819/2026, AAEM/1032818/2026 y AAEM/1032807/2026, emitidos entre el 1 y 2 de marzo de 2026.

Alerta AMBER: ¿quiénes son las adolescentes desaparecidas en Ecatepec?

Dos de los casos se registraron en el municipio de Ecatepec, Estado de México; en ambos casos, las autoridades señalaron que se teme por su integridad.

En Ecatepec se reporta la desaparición de Xareny Maxine Alcántara Mora, de 15 años. Fue reportada el 2 de marzo tras salir de su domicilio el 1 de marzo. Mide 1.56 metros, es de complexión obesa y cabello castaño oscuro lacio. Al momento de su desaparición vestía mallones negros, sudadera negra, chaleco color vino y mochila azul.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/8YQkPefQrP — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 2, 2026

También se reportó la desaparición de Verónica Amairany Quintero Colula, de 16 años, fue vista por última vez el 1 de marzo de 2026. Mide 1.57 metros, es de complexión delgada, tez morena clara y cabello negro lacio. Vestía blusa azul eléctrico, pantalón de mezclilla azul y tenis negro con amarillo.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/ctqyKvPQYX — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 2, 2026

Alerta AMBER Edomex: ¿Qué se sabe del caso en Toluca?

El tercer reporte de desaparición corresponde a Diana Lizeth Alarcón Albarrán, de 15 años, desaparecida el 27 de febrero en el municipio de Toluca.

La adolescente mide 1.60 metros, es de complexión delgada, tez blanca y cabello castaño claro. Como señas particulares tiene tatuajes en ambos antebrazos: rosas en negro en el derecho y mariposas en el izquierdo. Vestía pantalón de mezclilla azul y tenis blancos con franjas azules y grises.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/AmI913WGKu — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) March 2, 2026

Alerta AMBER México: ¿Cómo reportar información?

La Alerta Amber México se activa cuando existe riesgo inminente para un menor de edad. Las autoridades piden a la ciudadanía comunicarse al 911, a Locatel Edomex (722 167 88 08) o al número sin costo 800 89 029 40 si cuentan con datos que ayuden a su localización.

Cada minuto cuenta en casos de desaparición. La difusión responsable puede marcar la diferencia; ¿has visto a alguna de ellas?

