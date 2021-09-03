Niño afgano, refugiado en Polonia, murió tras comer setas venenosas

Un niño afgano de cinco años de edad y que fue refugiado en Polonia tras ser evacuado de su país, murió este jueves luego de ingerir unas setas venenosas que había recogido con sus hermanos, de acuerdo con fuentes hospitalarias.

Una agencia española de noticias reportó este día que el equipo médico que atendió al niño afgano en el Hospital Pediátrico de Varsovia, Polonia, certificó la “muerte cerebral” del menor tras varios días de luchar contra una insuficiencia hepática grave que le provocaron lesiones cerebrales irreversibles tras consumir las setas.

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Los dos hermanos del niño afgano que murió permanecen hospitalizados, ya que también consumieron setas venenosas. La hermana mayor, de 17 años, evoluciona favorablemente, pero el menor, de seis años, tuvo que ser intervenido el martes pasado para trasplantarle un hígado.

El menor está muy grave y los médicos temen por su vida. La agencia española agregó que el doctor Marek Migdal, quien atendió al niño afgano que murió, afirmó que su estado es similar al de su hermano “hace dos días”, por lo que “desgraciadamente, su pronóstico es desfavorable”.

|Foto ilustrativa: Pixabay

Niño afgano salió a recoger las setas porque sus padres se las pidieron

El niño afgano y sus dos hermanos salieron a recoger setas en las inmediaciones del centro para refugiados de Podkowa Lesna-Debak, a unos 20 kilómetros al sur de Varsovia, capital de Polonia, a petición de sus padres, quienes también están en el mismo lugar tras salir de Afganistán.

La familia afgana llegó a Polonia el 23 de agosto procedentes de Kabul, desde donde fueron evacuados en uno de los aviones del gobierno polaco para rescatar a los ciudadanos afganos que colaboraron con las misiones diplomáticas y militares de gobiernos occidentales.

El gobierno de Polonia anunció que el número de civiles afganos que han llegado a Varsovia asciende a mil 021. Sin embargo, todas estas personas deben guardar cuarentena antes de que se decida dónde serán reubicadas.