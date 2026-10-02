VIDEO: Niño queda colgado de la Rueda de la Fortuna en la Feria de Torreón, Coahuila

Un video difundido en redes sociales muestra a un niño colgado de una canasta de la Rueda de la Fortuna en la Feria de Torreón, Coahuila. La Coordinación de Protección Civil Región Laguna aclaró que no se trató de una falla mecánica: mientras la madre subió al juego con otros familiares, el padre quedó con el menor en el exterior, pero el niño logró ingresar por la parte posterior y tomó una canasta.

Protección Civil descarta falla mecánica: el menor ingresó al juego sin autorización

De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil Región Laguna, los hechos ocurrieron durante la madrugada de este jueves y, contrario a lo que muchos temían, no se debieron a ninguna falla mecánica en el juego.

Según el relato del encargado del juego, la madre del menor abordó la Rueda de la Fortuna junto con otros menores y familiares, mientras que el padre permaneció en el exterior con el pequeño. Sin embargo, en un descuido, el niño logró desplazarse por la parte posterior del juego e ingresar al área restringida, donde alcanzó a tomar una de las canastas, quedando colgado mientras el juego estaba en movimiento.

🎡⚠️ ¡Sustazo! Un menor quedó suspendido a varios metros de altura durante un momento de tensión en una rueda de la fortuna en Torreón, Coahuila

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Sin lesionados tras el rescate: autoridades mantienen investigaciones abiertas

Al percatarse de la situación, el personal a cargo detuvo de inmediato la atracción y realizó las maniobras necesarias para rescatar al menor y ponerlo a salvo. Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer todos los detalles del incidente y determinar responsabilidades. Este suceso enciende nuevamente el debate sobre la seguridad en las ferias y espacios de entretenimiento, así como la importancia de la supervisión de menores en este tipo de eventos.

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