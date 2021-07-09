Enrique, el niño que “desapareció" en la playa de Florida

La desaparición de Enrique, un niño de seis años, concluyó con el hallazgo de su cuerpo en una playa de Panama City Beach, en Florida, caso fue calificado como un accidente.

Enrique estaba de vacaciones con su familia cuando ocurrió su desaparición el pasado 5 de julio en el resort Shores of Panama alrededor de las 11:30, de acuerdo con las autoridades de Florida.

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Según la familia de Enrique, el niño de seis años estaba jugando en el agua, la cual le llegaba hasta las rodillas, cuando de pronto dejaron de verlo.

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A Florida MISSING CHILD Alert has been issued for 6-year-old Enrique Cortez-Duban, last seen in Panama City Beach. Enrique has a large mole on his back. If you have information, please contact the Panama City Beach Police Department at 850-233-5000 or 911. pic.twitter.com/ruX4mIazBA — FDLE (@fdlepio) July 5, 2021

Las autoridades de Florida publicaron una ficha de búsqueda de inmediato, para dar con el paradero del niño Enrique, quien presuntamente había sido secuestrado o también pudo haberse ahogado.

“La evidencia nos llevó a pensar que el niño se perdió en el agua”, declaró el jefe de la Policía de Panama City Beach, J.R. Talamantez, quien explicó que al menos 80 socorristas y demás personal buscaban a Enrique, de origen hispano, cuya familia radica en Atlanta.

Hallan cuerpo de niño Enrique desaparecido en Florida

Un día después de su desaparición, las autoridades de Florida informaron que el cuerpo del niño Enrique fue encontrado en la playa, luego de un reporte ciudadano.

Agregaron que el cuerpo de Enrique fue hallado el martes alrededor de las 16:00 horas, a más de dos kilómetros del lugar donde fue visto por última vez en Florida, donde jugaba con el agua.

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Aunque la causa de muerte aún no se sabe, la policía cree que el niño Enrique se pudo haber ahogado. El caso fue calificado como un accidente, por lo que exhortaron a las familias a tener cuidado con los niños, sobre todo en estas vacaciones.

Esto no fue culpa de nadie. Este fue un trágico accidente. Enrique era un niño pequeño. Había cientos de personas a su alrededor y puede suceder así de rápido.

Recaudan fondos para la familia del niño Enrique

A través de la plataforma de Gofundme, personas que conocieron el caso del niño Enrique buscan recaudar 10 mil dólares que serán entregados a la familia para los gastos funerarios.

El gobierno de Panama City Beach, en Florida, lamentó que el caso del niño Enrique haya culminado con su muerte, por lo que envió condolencias a la familia.

Nuestros corazones están destrozados por esta familia. Sabemos que están afligidos y nuestras oraciones están con ellos".

We are saddened to report the body of 6-year-old Enrique Cortez-Dubon has been recovered between public beach accesses 21 and 22 on Surf Drive. This is approximately 1.5 miles east of where he was last seen more than 24 hours ago. Our condolences go to the family. — Panama City Beach - Government (@beach_panama) July 6, 2021

Christina Majors, la mujer que encontró el cuerpo de Enrique sobre la playa de Florida, lamentó la desaparición y muerte del niño.

Sabía que no lo conocíamos, pero igual me rompió el corazón. Ese es el peor miedo de cualquier padre. No puedo imaginar lo que están pasando.

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