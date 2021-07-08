Autoridades suspenden búsqueda de sobrevivientes en edificio en Miami

Las autoridades de Florida suspendieron este miércoles por la tarde las labores de rescate y búsqueda de sobrevivientes entre los escombros del edificio en Miami que se derrumbó el pasado 24 de junio. Ahora se dedicarán a la recuperación de cuerpos.

Hasta el momento, se calcula que hay más de 100 personas desaparecidas tras el derrumbe del edificio en Miami, sin embargo, las previsiones de las autoridades indicaron que ya no puede haber sobrevivientes, según las declaraciones que dieron a medios locales.

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Hasta este miércoles 7 de julio, el equipo de búsqueda de bomberos de Miami-Dade ha rescatado a 54 víctimas de entre los escombros del edificio en Miami.

Nuestra principal prioridad a lo largo de toda esta operación ha sido hacer todo lo posible y explorar cada parte de los escombros en la búsqueda de sobrevivientes”, dijo Daniella Levine Cava, alcaldesa del condado de Miami.

Desde la fecha del derrumbe del edificio en Miami, no han habido sobrevivientes ni dentro de las primeras horas después del accidente que ocurrió en la madrugada cuando muchos de sus residentes dormían, por ello, bomberos y rescatistas ya no seguirán con esas labores.

Rescatan 8 cuerpos más del edificio en Miami

Los equipos de búsqueda y rescate han recuperado ocho víctimas más del sitio del colapso del edificio en Miami, ubicado en Champlain Towers South, en Surfside

“Es con profunda tristeza que esta tarde puedo compartir que hemos tomado la decisión extremadamente difícil de hacer la transición de nuestra operación de búsqueda y rescate a recuperación. Han pasado dos semanas desde que se derrumbó la torre”, agregó la alcaldesa de Miami-Dade a medios locales.

La transición de la búsqueda de sobrevivientes a la recuperación de cuerpos estará marcada con un momento de silencio frente al sitio del derrumbe del edificio en Miami, por parte de socorristas y líderes religiosos que han acudido al lugar.

Este fin de semana se informó que el edificio en Miami que sufrió un derrumbe en una parte sería demolido en su totalidad para que los rescatistas tuvieran más acceso entre los escombros para comenzar con la recuperación de cuerpos y no de sobrevivientes.

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