Con botellas de plástico como flotadores, niño migrante llega a Ceuta

Las imágenes de un niño migrante están dando la vuelta al mundo, ya que entre lágrimas y ayudado con botellas de plástico como flotadores, el menor logró llegar a la frontera hispano-marroquí, en Ceuta, España.

El fotoperiodista Jon Nazca, de la agencia Reuters, captó al niño migrante que nadaba con las botellas de plástico atadas a su cuerpo, para alcanzar la costa de Ceuta, en donde miles han sido detenidos por policías de España.

El niño migrante lloraba mientras luchaba por mantenerse a flote con las botellas de plástico para alcanzar la playa de El Tarajal, cerca de la valla entre la frontera hispano-marroquí, después de que miles de migrantes cruzaron la frontera nadando, en Ceuta, España.

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Niño migrante toma descansos para alcanzar tierra en Ceuta

El fotoperiodista Jon Nazca logró captar cuando el niño migrante llegó a una boya en donde tomó un descanso para continuar nadando con las botellas de plástico a fin de llegar a Ceuta.

Tras llegar a la costa, el niño migrante se arrastra hacia la arena en donde los esperan soldados españoles; él les pide que los dejen pasar y comienza a llorar, los elementos del Ejército de Tierra le explican que no le harán daño.

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El niño migrante es rodeado por soldados españoles quienes lo ayudan, después conversa con uno de ellos: “Preferiría morir antes que volver”, revela el soldado.

Tras tomar un descanso, el niño migrante se quita las botellas de plástico que fueron sus flotadores y corre para intentar escalar el muro que hay en la playa en Ceuta.

Los soldados tratan de consolar al niño migrante, mientras lo llevan al borde de la playa, aunque en principio se resiste, termina por acompañarlos.

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Niño migrante, solo un ejemplo del éxodo en Ceuta

De acuerdo con autoridades de España, en la frontera hipano-marroquí, en Ceuta, llegaron alrededor de ocho mil migrantes, más de 500 son niños migrantes, como el que llegó con flotadores hechos de botellas de plástico, una cifra que es considerada histórica.

Ceuta y Melilla son las ciudades españolas situadas en el norte de África que colindan con Marruecos y son el punto de entrada vía terrestre a Europa; han sido el principal paso de miles de migrantes para buscar mejores oportunidades, aunque algunas otras llegan a ellas por conflictos armados o persecuciones.

La migración en Ceuta, de acuerdo con medios españoles, se debe a que el pasado 23 de abril un líder militante marroquí fue hospitalizado con una identidad falsa en España por razones humanitarias; sin embargo, se cree que Marruecos está dejando pasar a los migrantes como una forma de represalia.

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