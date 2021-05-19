Luna, trabajadora de Cruz Roja que abraza a un exhausto inmigrante

Luna, trabajadora de Cruz Roja que abrazó y consoló a un inmigrante exhausto en Ceuta, España, cuya fotografía le ha dado la vuelta al mundo.

La joven Luna, trabajadora de la Cruz Roja, se convirtió en protagonista de una jornada trágica en plena crisis migratoria en Ceuta, España. Fue captada mientras abraza a un migrante agotado que llora desconsolado mientras ella le ofrece agua para beber.

Vivimos en un país en el que hay gente como ella...LUNA. Un país que ayuda y abraza.



Pero vivimos en un país en el que hay un panda de desgraciados que la han acosado de tal manera que ha tenido que cerrar su cuenta de Twitter. #OrgulloLuna#MásComoElla pic.twitter.com/iQPjChhGUc — Ana Pastor 🇪🇸 (@_anapastor_) May 19, 2021

Ella: es una joven mostoleña de 20 años es de raza blanca y tiene el cabello castaño. Viste un chaleco del Cruz Roja montado en una camiseta blanca, además de que porta pulseras y gafas a la moda.

Él: Es un hombre de raza negra. Viste bermudas rosas y playera sin mangas. Su ropa está sucia y aún húmeda porque recién cruzó la frontera nadando.

Extraños que se funden en un abrazo

Un abrazo entre dos extraños. Seres totalmente diferentes pero iguales, unidos por la desesperanza y por humanidad. Él se aferra a ella como a la cuerda que se arroja para evitar que te lleve el río.

Desde el martes, una ola de inmigrantes cruzó la frontera de Marruecos y llegó nadando a Ceuta. Sin pensarlo, se lanzaron al mar en busca de una mejor vida, aunque algunos de ellos ni siquiera saben nadar.

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Luna en Twitter:

"No creo en ningún Dios pero estoy segura de que si viviera las situaciones que ha vivido esta gente lo haría".

Y justo fue en las redes sociales, donde las reacciones no se hicieron esperar.

Ska-p en Twitter:

En medio del fango siempre hay una flor. Gracias”.

En medio del fango siempre hay una flor. Gracias.

pic.twitter.com/IXAd2H7rSn — Ska-p (@skapoficial) May 18, 2021

Conocida en twitter como "Hija del camino", le llovieron los mensajes, aunque no todos de manera positiva.

Después de los últimos acontecimientos creo que lo de @lunix892 no era un abrazo, estaba abusando de un pobre inmigrante.

Quería que le comiese las tetas. — 💩🚬❤️🍸Dra Amor, CRIS DE FECCA🍸❤️🚬💩 (@Bragasdazucar) May 19, 2021

Desde que llegó a la Ciudad Autónoma de Ceuta, la estudiante en prácticas de un ciclo superior de Integración Social, se enroló como voluntaria en Cruz Roja, donde actualmente colabora.

¿Qué quiere decir crisis migratoria?

Una crisis migratoria es una dificultad con dimensiones de migración, es decir, que puede generar movimientos de población dentro o fuera de las fronteras de un país.

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¿Cuáles son las causas de la crisis migratoria?

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El desplazamiento de un país a otro, no es más que una respuesta a múltiples motivos que tienen su origen en diferentes causas sociales, políticas, económicas y ambientales. El desempleo y la falta de bienestar social, o la recesión e inestabilidad económica.