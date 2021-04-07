Niño migrante llora después de ser abandonado en la frontera

En redes sociales se volvió viral el video de un niño migrante de aproximadamente 10 años de edad que fue abandonado en el desierto, tras pasar la frontera de México y Estados Unidos. El menor fue encontrado por un agente de la Patrulla Fronteriza que le hace una serie de preguntas.

If only the Antisemitic International Criminal Court was not busy accusing Jews, the parents of this child along with Biden should be hunted down and arrested for crimes against humanity,



Border patrol encounter a crying boy in the dessert, “somebody could kidnap me. I’m scared” pic.twitter.com/Azmf0wK9Ji — 🇺🇸Robert.N🇺🇸 (@Rob_Noorollah) April 6, 2021

"¿Me puede ayudar? Es que yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado, no sé en dónde están", le dijo el niño con lágrimas al agente estadounidense.

Posteriormente, el oficial le pregunta al niño si viajaba acompañado por sus padres o algún otro familiar, a lo que el niño responde que no.

"Nadie, yo venía en un grupo. Al final me dejaron botado y por eso vine a pedir auxilio", continuó el infante.

"Yo vengo a pedir auxilio porque sino, ¿por dónde me voy a ir? ¡Ayuda! Y también me pueden robar, secuestrar o algo. Tengo miedo", dice el menor.

Antes de que se corte la grabación, el agente le dice que buscará la forma de ayudarlo.

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ASEGURAN QUE EL MIGRANTE ES NICARAGÜENSE

Medios locales aseguran que el menor captado en el video es de origen nicaragüense, aunque hasta ahora autoridades migratorias no han confirmado esta información.

Esta es la segunda vez en menos de dos semanas que se viralizan imágenes de los peligros que atraviesan niños migrantes, luego de que se publicaran imágenes de dos niñas que fueron lanzadas sobre el muro que divide la frontera de Estados Unidos y México por polleros.

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