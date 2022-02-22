Niño de 4 años dispara contra policía que iba a detener a su papá

La policía de Utah acusa a un papá de alentar a un niño de cuatro años de disparar contra uno de sus elementos cuando iban a detener al hombre afuera de un restaurante de comida rápida en Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado de la policía de Utah, las autoridades acudieron al restaurante de comida rápida tras la llamada de uno de los empleados quien reportó que un hombre sacó un arma porque le entregaron una orden incorrecta.

Los empleados solicitaron al hombre que esperara frente a la tienda mientras corregían el pedido de sus alimentos, en ese momento aprovecharon para llamar a la policía local.

Una vez que los oficiales llegaron al lugar, se encontraron con un papá dentro de su vehículo acompañado de dos niños, por lo que le solicitaron en varias ocasiones que descendiera del auto, pero no quiso hacerlo.

Niños dispara a un policía en Utah

Ante la negativa del sujeto, los policías abrieron la puerta del coche y sacaron al hombre. Uno de los policías se dio cuenta que desde la ventanilla trasera del auto había un arma apuntándoles.

El oficial alertó a sus compañeros de lo que ocurría, cuando el niño de cuatro años accionó el arma, provocando una herida leve en el brazo del agente. En ese momento el policía se dio cuenta que era un menor quien portaba el arma, por lo que gritó “niño”, para que los oficiales no respondieran al disparo.

Las autoridades de Utah indicaron que el niño que accionó el arma se encontraba en la parte trasera del auto acompañado de su hermano, de tres años de edad, y fue el papá quien le pidió al menor disparar contra los policías.

“La información recopilada durante esta investigación en curso indica que el papá del niño le dijo que disparara al policía. El padre está bajo custodia y ya es interrogado”, indicaron las autoridades en el comunicado.

