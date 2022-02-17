Video: Policía se salva de ser atropellado en Colorado

Un policía estatal de Colorado, Estados Unidos, se salva de ser atropellado, cuando un vehículo impacta a otro que el oficial estaba infraccionando.

El accidente se registró el pasado miércoles alrededor de las 11:30 de la mañana en la autopista interestatal 25 de Colorado en el condado Adams.

Policía se salva por segundos de ser atropellado

El momento quedó grabado por la cámara de seguridad de la patrulla del policía. En las imágenes se puede ver al oficial parado al lado de un auto gris, mientras infracciona al conductor por manejar a exceso de velocidad.

El policía intercambia algunas palabras con el conductor del coche, después regresa a la patrulla, en ese momento, se escucha el rechinido de unas llantas y segundos después una camioneta, que circulaba a gran velocidad, se impacta contra el coche estacionado.

Policía casi es atropellado por una camioneta en Colorado

La camioneta golpeó por la parte trasera al auto y lo movió algunos metros, dejando la parte trasera completamente destruida. El policía de inmediato corre hasta el lugar del accidente para apoyar a las personas involucradas en el accidente.

El policía se acerca primero al conductor del vehículo y después de comprobar que se encontraba bien, se dirige a los ocupantes de la camioneta para apoyar, pero por fortuna tampoco hubo heridos de gravedad. Los conductores y pasajeros de ambos vehículos están estables.

El conductor del auto, un hombre de 34 años de Denver, sufrió heridas moderadas y fue transportado a un hospital cercano, mientras que la conductora de la camioneta, de 20 años, originaria de Arizona, sufrió heridas leves, por lo que fue revisada en el lugar.

Además, en la camioneta viajaban otros dos pasajeros, uno de ellos sufrió heridas moderadas tras el choque.

La policía compartió el video y señaló que este tipo de accidentes son lamentables pero ocurren con frecuencia debido a la irresponsabilidad de los conductores que no prestan atención cuando van al volante.

