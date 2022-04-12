Salud: es posible detectar ansiedad y depresión en los niños

Los niños deben ser examinados para detectar ansiedad a partir de los ocho años y los mayores de 12 años para registrar depresión, según nuevas recomendaciones del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos respaldado por el gobierno en temas de salud.

La guía para proveedores de atención médica, aún en forma de borrador, se aplica a niños y adolescentes que no muestran señales o síntomas de ansiedad y/o depresión.

Martha Kubik, miembro del grupo de trabajo de la Universidad George Mason:

Para abordar la necesidad crítica de apoyar la salud mental de los niños y adolescentes en la atención primaria, el grupo de trabajo analizó la evidencia sobre la detección de ansiedad, depresión y riesgo de suicidio.

Evaluar ansiedad y depresión en niños es eficaz en temas de salud

La atención de seguimiento puede reducir los síntomas de la depresión y puede mejorar, y potencialmente resolver, la ansiedad, según el comunicado.

Si bien el problema de las afecciones de salud mental no diagnosticadas en los niños es anterior a la pandemia de COVID-19, los médicos y sicólogos han advertido que el impacto de la crisis de salud en algunos niños puede ser traumático.

La educación en línea, los confinamientos, los requisitos de distanciamiento social, el uso de máscaras y otros cambios en el estilo de vida podrían tener un impacto significativo en la salud mental de los niños, según los expertos.

No se encontró evidencia suficiente para determinar si sería beneficioso evaluar la ansiedad de los niños antes de los ocho años o la depresión antes de los 12 años, o si evaluar el riesgo de suicidio en los menores.

All children deserve homes that are safe and full of love, especially children who have experienced severe trauma. AAP offers strategies that can help families and kids adjust to trauma's effects in @healthychildren during #ChildAbusePreventionMonth: https://t.co/bSAc60RdTV pic.twitter.com/32ErWceVbV — American Academy of Pediatrics (@AmerAcadPeds) April 11, 2022

Lori Pbert, miembro del grupo de trabajo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts:

Es fundamental realizar más investigaciones sobre la ansiedad y la depresión.

Mientras tanto, los profesionales de la salud deben usar su juicio clínico en función de las circunstancias individuales del paciente al decidir si realizar o no la detección.

