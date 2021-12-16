Mueren cinco niños al caer de un castillo inflable en Australia

En Australia, una celebración escolar terminó en tragedia cuando cinco niños murieron y otros cuatro resultaron heridos luego de que una ráfaga de viento levantó el castillo inflable donde jugaban.

De acuerdo con medios internacionales, los hechos ocurrieron en la localidad de Devonport, al norte del estado de Tasmania, donde los estudiantes y profesores se reunieron para celebrar el fin del año escolar.

Mientras los estudiantes de primaria brincaban en el castillo inflable, la ráfaga de viento lo levantó y los niños cayeron desde una altura aproximada de 10 metros. Algunos restos del juego infantil quedaron entre las ramas de los árboles.

|Reuters

Hillcrest Primary School informó en su cuenta de Facebook que había ocurrido un accidente en la escuela, por lo que cerraron las instalaciones y pidieron a los padres que acudieran por sus hijos de manera urgente.

Autoridades escolares de Australia brindarán apoyo psicológico

Darren Hine, comisionado de la policía de Tasmania, detalló que de los cinco niños fallecidos, cuatro estudiaban en sexto grado, por lo que tendrían entre 10 y 11 años, mientras que otro menor, de quien no se detalló la edad, murió en el hospital.

En un día en el que se suponía que estos niños celebrarían su último día de escuela, ahora todos estamos de luto por su pérdida.

El comisionado de la policía explicó a medios australianos que al menos cuatro niños resultaron heridos por el accidente con el castillo inflable, por lo que se trasladaron a un hospital para darles atención médica.

Mencionó que la policía inició una investigación sobre lo ocurrido y entrevistó a varios testigos, por lo que en unos días presentarán un informe a las autoridades de Australia correspondientes.

Después del accidente con el castillo inflable, Tim Bullard, secretario del Departamento de Educación de Tasmania, confirmó que por ahora la prioridad será apoyar a los menores y las familias que resultaron afectados.

“Contamos con un equipo de personal de apoyo profesional para brindar apoyo inmediato a los estudiantes y al personal de la escuela, esto incluye a nuestros psicólogos y trabajadores sociales”, indicó.

Por su parte, Peter Gutwein, primer ministro de Tasmania, afirmó que era difícil describir el terrible accidente que terminó con la vida de los cinco niños y dejó a otros cuatro heridos en el hospital.

“Estoy seguro de que hablo en nombre de todos los habitantes de Tasmania al expresar mi más sentido pésame a la familia, los amigos y los seres queridos de todos los afectados por la tragedia”, dijo Gutwein.

