Encuentran con vida a niño desaparecido en bosque de Australia

Autoridades de Nueva Gales del Sur, Australia, encontraron en un bosque a un niño de tres años, reportado como desaparecido desde la semana pasada.

La policía de Nueva Gales del Sur informó que alrededor del mediodía del pasado viernes se reportó la desaparición de Anthony “N”, un niño que padece autismo, a quien vieron por última vez en una propiedad rural, a 75 kilómetros al sur de Singleton, Australia.

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Tras la alerta de la desaparición del niño, autoridades de Australia iniciaron la búsqueda del menor en las inmediaciones del lugar donde se vio por última vez.

La Policía de Nueva Gales realizó un operativo por tierra y aire cerca del bosque para dar con el paradero del niño, que incluyó a perros de búsqueda y otros servicios de emergencia.

Autoridades de Australia encontraron al niño cerca de un río alrededor de las 11:30 horas de este lunes, luego de tres días de búsqueda en la que participaron cientos de voluntarios.

Niño sobrevivió en bosque de Australia con agua de río

La policía del estado de Australia publicó un video en el que desde el aire un helicóptero captó al menor cerca de un río mientras intentaba beber agua con sus manos. El niño se localizó a 500 metros de su casa.

En redes sociales, familiares compartieron el video del momento en que rescatistas tenían en brazos al pequeño Antonhy, quien venía dormido y envuelto en una manta isotérmica, mientras paramédicos realizaron una revisión.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j — NSW Police Force (@nswpolice) September 6, 2021

Los paramédicos encontraron que el niño tenía una dermatitis producto del pañal que tenía y picaduras de hormigas.

El padre del niño, Antony Elfalak, declaró a medios locales que tras su desaparición la familia se trasladó hacia el bosque y llevaban cuatro días sin dormir, aunque calificaron el hallazgo del menor como un milagro.

En una rueda de prensa, Tracy Chapman, de la policía de Nueva Gales del Sur, indicó que el hecho de que el niño estuviera cerca del río en el bosque le dio oportunidades de sobrevivir.

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