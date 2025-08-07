¡Macabro hallazgo! Niños jugando encuentran cuerpo en río Santa Catarina Juárez, NL

¡Se llevaron un gran susto! Un grupo de niños que se encontraban jugando a las escondidas en el lecho del río Santa Catarina realizó el macabro hallazgo de un cuerpo la tarde de este jueves en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Niños hallan cuerpo en estado de descomposición

De acuerdo con los primeros reportes, los menores se encontraban corriendo y escondiéndose entre la vegetación del río, cuando uno de ellos se percató de lo que parecía ser un cuerpo debajo de unos arbustos.

Cuando los niños se acercaron, confirmaron que se trataba de una persona sin vida, por lo que de inmediato salieron corriendo hacia su hogar para avisar a sus padres.

Los padres, alarmados por la situación, llamaron a los elementos de seguridad para informar el hallazgo del cuerpo. Momentos después, llegaron al sitio los agentes de la Policía Municipal de Juárez, quienes confirmaron la presencia de un cuerpo en avanzado estado de descomposición.

❗️Niños que se encontraban jugando en el lecho del río Santa Catarina realizaron el macabro hallazgo de un cuerpo en #Juárez.https://t.co/ZrxE1Ekr3y — INFO7MTY (@info7mty) August 7, 2025

Tras asegurar la zona de los hechos, se solicitó el apoyo de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de peritos de Criminalística y Servicios Periciales, quienes comenzaron las diligencias correspondientes para recabar evidencias.

El hallazgo del cuerpo tuvo lugar en la colonia Hacienda San Antonio y ha generado gran curiosidad y preocupación entre los vecinos.

¿Qué paso con el cuerpo que encontraron los niños?

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona, así como su género, sin embargo, las autoridades indicaron que, debido al estado en que se encontró, el cuerpo podría llevar varios días en el lugar en el río Santa Catarina.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley, con el que se busca determinar la causa exacta de la muerte y establecer si el deceso ocurrió en ese punto o si la persona fue abandonada allí.

Las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para esclarecer este hecho que ha conmocionado a la comunidad.