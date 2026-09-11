“Agentes encubiertos van en todos los vuelos de Estados Unidos” tras atentado del 11S contra las Torres Gemelas, explica un analista en seguridad

El golpe que sufrió Estados Unidos en 2001 fue letal, porque aquel 11 de septiembre la caída de las Torres Gemelas dejó un profundo dolor y también cambió para siempre la forma en que se realizan los vuelos, por lo menos en el país de norteamérica.

Dos aviones secuestrados por terroristas se estrellaron contra el World Trade Center en Nueva York, lo que provocó el desplome de ambos edificios, matando a miles de personas. La tragedia implicó un cambio radical a nivel aeronáutico.

“La legislación que se emite posterior al 11 de septiembre le dio facultades supranacionales a Estados Unidos para poder intervenir en cualquier país por sus criterios de seguridad nacional”, explicó José Luis Pliego, analista de seguridad.

También reveló que no es un mito, que en realidad en todos los vuelos dentro de Estados Unidos viajan dos agentes encubiertos, como parte de las medidas de seguridad.