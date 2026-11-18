Se los juramos, este no es un episodio de Los Simpson, para empezar, porque el protagonista de esta noticia es más grande que Bart Simpson. Un niño de 11 años cayó a un pozo de 6 metros de profundidad en Toledo, España, por lo que las autoridades realizaron un operativo para rescatarlo.

Cómo ocurrió el rescate del menor en Cebolla, Toledo

El pequeño cayó el domingo 15 de noviembre de 2026 en el municipio de Cebolla, mientras jugaba en las cercanías y pisó una tapa oxidada que cubría el pozo. Otros niños con los que jugaba dieron aviso de lo que pasó. Las autoridades recibieron la alerta alrededor de las 17:00 horas, tiempo local, por lo que bomberos llegaron al lugar para rescatarlo. Agentes de la Guardia Civil y vecinos de la localidad también acudieron en ayuda del pequeño.

#RescatesGC | Rescatado un niño de 11 años tras caer a un pozo en Cebolla (#Toledo).



👮‍♂️ Agentes de @guardiacivil, bomberos y vecinos colaboraron en el rescate, retirando una cubierta metálica que ponía en peligro al menor.



💚 El pequeño fue trasladado al hospital y ya ha… pic.twitter.com/MAUysghdHk — Guardia Civil (@guardiacivil) November 17, 2026

A la llegada de los cuerpos de emergencia, comprobaron que el niño estaba consciente y se había refugiado sobre una viga de concreto, localizada por encima del nivel del agua, lo que evitó que se sumergiera.

El papel de los vecinos y la Guardia Civil en el operativo

Los voluntarios ayudaron a remover una cubierta metálica del pozo, la cual podría ser peligrosa para el niño y además dificultaba las labores de rescate. Ya despejada la entrada del pozo, los bomberos usaron poleas para poder sacar al niño. La Guardia Civil compartió un video de los momentos del rescate.

Estado de salud del niño tras caer al pozo de seis metros

Tras ser rescatado de la oquedad, el menor fue atendido por paramédicos y después lo trasladaron al Hospital General Universitario de Nuestra Señora del Prado, en Talavera de la Reina, para ser evaluado. Posteriormente, fue dado de alta.