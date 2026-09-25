¡Ya son amigas! Abelina López acepta su derrota ante Beatriz Mojica, pero, ¿dónde están los 900 millones de pesos?

Luego de encabezar una rebelión interna contra la dirigencia de su partido, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, tuvo que doblar las manos, aceptar su derrota y posar muy sonriente para la foto de la "unidad" junto a la virtual candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, Beatriz Mojica Morga, y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel. Tras el pacto político consumado en la cúpula, la edil anunció su regreso inmediato a la presidencia municipal del puerto. Sin embargo, su retorno al Ayuntamiento ocurre bajo la sombra de graves cuestionamientos financieros y opacidad en la fiscalización de los recursos públicos.

El cierre de filas obligado entre los liderazgos morenistas busca sofocar la fractura territorial en la entidad, pero deja en el aire las dudas que exigen respuesta por parte de la ciudadanía acapulqueña. Sobre la administración de López Rodríguez pesa el reclamo sin resolver de más de 900 millones de pesos que estaban destinados originalmente a la atención de la emergencia y reconstrucción tras el devastador paso del huracán Otis. Con su reinstalación en el Palacio Municipal, la edila retoma el control del presupuesto local arrastrando expedientes abiertos y un desfalco millonario que las autoridades fiscalizadoras aún no logran esclarecer.

Aceptó su derrota y posó muy sonriente para la foto... @AbelinaLopezR vuelve a la alcaldía de Acapulco tras pactar 'unidad' con @Beatriz_Mojica y @A_MontielR, dejando en el aire la pregunta que todos se hacen: ¿dónde quedó el dinero destinado a la tragedia del huracán?



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De acusar "encuestas de papel" al sometimiento por la candidatura de Guerrero

La repentina reconciliación de la munícipe contrasta radicalmente con la postura combativa que sostuvo semanas atrás públicamente. Abelina López estalló contra el proceso interno de Morena tras ser desplazada en las preferencias, acusando abiertamente a la dirigencia oficialista de simular la contienda interna y llevar a cabo "encuestas de papel" para imponer de forma cupular a Beatriz Mojica como la abanderada como candidata.

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¿Por qué cambió de opinión tan rápido? Todo indica que su berrinche y sus amenazas de romper con el partido solo sirvieron como moneda de cambio para negociar. Al final, prefirió quedarse callada, sonreír para la foto y regresar a la alcaldía para no perder el control del dinero en Acapulco. A Morena le conviene proyectar que no hay pleitos internos rumbo a la elección, y a Abelina le servía recuperar su puesto para tapar los 900 millones faltantes de la reconstrucción. Así, en un simple abrazo de conveniencia, la rendición de cuentas volvió a quedar en el olvido.