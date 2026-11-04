No me ayudes, comadre: Abelina López pretexta que videos de Guadalupe Taddei pueden ser hechos con IA

Abelina López, presidenta municipal de Acapulco, afirmó que, tras la difusión de videos donde Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas hacen cálculos sobre la presunta repartición de dinero de contratos del INE, pueden ser videos generados con inteligencia artificial.

Consejeros del INE presentan denuncia ante la FGR por presuntas irregularidades

A pesar de que Taddei Zavala renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral, la Auditoría Superior de la Federación inició investigaciones sobre el tema y los consejeros del INE pedirán la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue la gestión de la exconsejera presidenta, ahora quien aspiraba a la candidatura de Morena para la gubernatura de Guerrero salió en defensa de Taddei.

Abelina López atribuye a la inteligencia artificial los videos sobre contratos del INE

López Rodríguez afirmó, sin pruebas, que esos videos pudieron ser hechos con inteligencia artificial, como a ella supuestamente ha enfrentado problemas similares.

“A veces con la Inteligencia Artificial se pueden inventar, como a mí me hacían, así que yo no puedo darle crédito a algo que no esté debidamente documentado”, declaró Abelina López.

Dice Abelina López Rodríguez que los videos de Guadalupe Taddei robando en el INE pudieron ser hechos con IA, “como los que le hacían” a ella.



¿De dónde sacan a esta gente? pic.twitter.com/SVPjEAq5C5 — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) November 4, 2026

¿Qué muestran los videos filtrados de Guadalupe Taddei y el INE?

Cabe recordar que el lunes 2 de noviembre de 2026, nuevos videos difundidos muestran que Taddei Zavala y Alfredo Hernández Casillas hacen cálculos y escriben en una libreta porcentajes y cantidades millonarias para los contratos respectivos de la emisión de credenciales para votar.

Los consejeros del INE acordaron el 3 de noviembre presentar una denuncia en la FGR, para que se investiguen las posibles irregularidades durante la gestión de Taddei Zavala.

