No hay mexicanos entre las víctimas por el terremoto en Marruecos; van más de 2 mil muertos

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que hasta el momento no se han reportado mexicanos afectados por el terremoto de 6.8 que devastó Marruecos la noche del viernes 8 de septiembre.

De acuerdo con la embajada de México en Rabat, entraron en contacto con la comunidad mexicana y las autoridades locales, sin que hasta ahora tengan reporte de algún connacional desaparecido en la ciudad de Marrakech, la zona más afectada por el temblor.

Asimismo, las autoridades mexicanas expresaron su profundo pesar y enviaron sus condolencias al pueblo marrueco por las afectaciones y víctimas que dejó el sismo.

📄México expresa sus condolencias al Reino de Marruecos por sismo devastador. https://t.co/o63Pip3QVy pic.twitter.com/nUsAabgyDu — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) September 9, 2023

¿Cuántos muertos hay tras el terremoto en Marruecos?

El Ministerio de Interior de Marruecos actualizó la cifra de muertos por el terremoto, la cual se encuentra en 2 mil 12 personas sin vida, con más de dos mil heridos.

El epicentro del terremoto se produjo cerca de la ciudad de Ighil en la provincia de Al Haouz, a unos 70 kilómetros al suroeste de Marrakech.

Marruecos declaró tres días de luto nacional, con banderas a media asta en todos los edificios públicos, según un anuncio del palacio real el sábado.

El terremoto más mortífero de Marruecos en más de 50 años dejó a muchos ciudadanos temiendo que ya no fuera seguro regresar a sus hogares, por lo que pasarán una segunda noche durmiendo en las calles.

Lejos de la medina, las familias dormían en espacios abiertos y a lo largo de las carreteras.