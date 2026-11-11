¡Ahora resulta! Los coyotes, los sujetos que trafican con cruzar irregularmente a los migrantes en la frontera norte de México con Estados Unidos, ahora también cobran para regresar a mexicanos a territorio nacional, ante el endurecimiento de las políticas migratorias en la Unión Americana.

Esta es la denuncia que hacen abogados de migración en Baja California como Josefina Orozco. El público objetivo de estos coyotes serían personas con antecedentes penales que temen ser detenidas y que pueden pasar años en un centro de detención.

Qué riesgos corren los migrantes al usar coyotes para volver al país

Sin embargo, cruzar de forma irregular “les va a salir contraproducente”, señala la abogada Orozco, ya que el hecho de regresar a México no borra su historial ni garantiza que pueden volver de forma legal a Estados Unidos.

El paso de migrantes de forma ilegal suele ser por el río o del desierto, lo que representa un gran peligro para la vida. Los migrantes sin estatus legal en Estados Unidos recurrirían a estos coyotes por temor a una detención si intentan salir por alguna garita legal, indicaron representantes de albergues en Baja California.

Qué es el programa México te abraza de la SRE y qué apoyos ofrece

Cabe destacar que el regreso de migrantes de Estados Unidos a México es gratuito. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene el programa México te abraza, el cual brinda ayuda a migrantes que vuelvan a nuestro país de forma voluntaria o por repatriación.

El programa cuenta con un número de WhatsApp oficial de asistencia, 55 2230 2128, donde brindan información al respecto.

Dicha medida brinda asistencia consular, comunicación con familiares y asistencia legal. Además, cuenta con centros de atención ubicados en estados fronterizos. También se les brinda un apoyo económico, así como afiliación temporal por tres meses al programa IMSS-Bienestar. También se les ofrece transportación a estados de origen, alimentación, alojamiento temporal y atención médica y psicológica de primer contacto.