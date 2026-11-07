El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 20 millones de dólares, poco más de 372 millones de pesos mexicanos, a quienes proporcionen información sobre el programa nuclear de Irán.

La convocatoria contempla datos relacionados con las instalaciones, los equipos, las tecnologías y las personas que participan en estas actividades.

¿Cómo ganar más de 20 millones de dólares?

La oferta fue difundida por el Comando Central de Estados Unidos a través de sus redes sociales, como parte del programa Recompensas por la Justicia, dependiente del Departamento de Estado.

La institución publicó mensajes en inglés y persa para solicitar la colaboración de personas que tengan acceso a información sobre las actividades nucleares iraníes.

En sus publicaciones, el organismo señaló que Washington mantiene sus esfuerzos para impedir que Irán desarrolle armas nucleares y pidió a quienes conozcan detalles sobre el personal o las tecnologías utilizadas en ese ámbito que compartan sus datos con las autoridades estadounidenses.

“El gobierno estadounidense mantiene su compromiso de contrarrestar cualquier intento de Irán de desarrollar un programa de armas nucleares. Si tiene información sobre personal o tecnologías nucleares iraníes, envíenosla”, escribieron en su cuenta de X.

The U.S. government remains committed to countering any attempt by Iran to develop a nuclear weapons program.



If you have information on Iran’s nuclear personnel or technologies, send us a tip. pic.twitter.com/unErlK2Wty — Rewards for Justice (@RFJ_USA) November 6, 2026

La convocatoria establece que los datos pueden estar relacionados con distintos aspectos del programa, desde la ubicación y el funcionamiento de sus instalaciones hasta los movimientos de equipos y trabajadores.

El programa Recompensas por la Justicia detalló las condiciones de la oferta en un comunicado, en el que confirmó que el monto puede llegar a los 20 millones de dólares y que existe la posibilidad de facilitar el traslado de los informantes a otro país.

“Recompensas por la Justicia ofrece una recompensa de hasta 20 millones de dólares y posible reubicación por información sobre el programa nuclear de Irán, incluyendo sus instalaciones, equipos y personal asociado, como aquellos de la comunidad científica, o el movimiento de cualquiera de los anteriores”, indicaron.